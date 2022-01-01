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Испания. Сегунда
Футбольные стадионы
Сегунда 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Реале Арена
Сан-Себастьян
32 076
2
Мендисорроса
Витория-Гастейс
19 900
3
Эстадио де Гран Канария
Лас-Пальмас де Гран Канария
31 250
4
Лос Карменес
Гранада
22 524
5
Мунисипал де Бутарке
Леганес
8 000
6
Мунисипал де Ипуруа
Эйбар
5 250
7
Ла Росаледа
Малага
30 044
8
Риасор
Ла-Корунья
34 711
9
Хосе Соррилья
Вальядолид
26 512
10
Нуэво Мирандилья
Кадис
25 033
11
Эль Молинон
Хихон
25 885
12
Медитерранео
Альмерия
22 000
13
Эстади Насьонал
Андорра-ла-Велья
3 306
14
Эль-Алькорас
Уэска
5 500
15
Карлос Бельмонте
Альбасете
17 300
16
Ла Ромареда
Сарагоса
34 596
17
Нуэво Арканхель
Кордоба
21 822
18
Эль Сардинеро
Сантандер
22 124
19
Мунисипаль де Андува
Миранда-де-Эбро
5 759
20
Рейно де Леон
Леон
13 346
21
Альфонсо Мурубе
Сеута
6 500
22
Ноу Эстади Касталия
Кастельон-де-ла-Плана
15 500
23
Эль Плантио
Бургос
12 194
24
Инсталасьонес де Субиета
Субиета
2 500
25
Иберкая
Сарагоса
20 000
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