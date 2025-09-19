⚡️ Марио Фернандес в день 35-летия объявил о завершении карьеры

Экс-игрок сборной России Марио Фернандес закончил профессиональную карьеру.
«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Спасибо Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес», – говорится в его публикации в соцсетях.
- Фланговый защитник объявил об уходе из футбола в день своего 35-летия.
- Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».
- В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
- Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.
- Прошедшим летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».
Источник: «Бомбардир»