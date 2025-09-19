⚡️ Марио Фернандес в день 35-летия объявил о завершении карьеры

Экс-игрок сборной России Марио Фернандес закончил профессиональную карьеру.

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Спасибо Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес», – говорится в его публикации в соцсетях.