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  • Фернандес объяснил свой неожиданный отъезд из России после просмотра в «Торпедо»

Фернандес объяснил свой неожиданный отъезд из России после просмотра в «Торпедо»

Сегодня, 09:01

Тридцатичетырехлетний защитник Марио Фернандес сообщил о возвращении на родину, в Бразилию, после тренировок с московским «Торпедо».

Футболист объяснил свой отъезд травмой бедра. Он получил еe на тренировке. По его словам, восстановление займет около трех недель.

Фернандес так прокомментировал ситуацию: «Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займeт три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Всe в руках Всевышнего. Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб «Торпедо» за возможность провести это время в команде. Большое спасибо!»

С лета 2024 года Марио Фернандес находится в статусе свободного агента, и в «Торпедо» он был на просмотре.

  • Фернандесу 34 года.
  • Он стал свободным агентом летом 2024 года.
  • Его восстановление после травмы займет 3 недели.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Торпедо Фернандес Марио
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