Фернандес объяснил свой неожиданный отъезд из России после просмотра в «Торпедо»

Тридцатичетырехлетний защитник Марио Фернандес сообщил о возвращении на родину, в Бразилию, после тренировок с московским «Торпедо».

Футболист объяснил свой отъезд травмой бедра. Он получил еe на тренировке. По его словам, восстановление займет около трех недель.

Фернандес так прокомментировал ситуацию: «Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займeт три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Всe в руках Всевышнего. Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб «Торпедо» за возможность провести это время в команде. Большое спасибо!»

С лета 2024 года Марио Фернандес находится в статусе свободного агента, и в «Торпедо» он был на просмотре.