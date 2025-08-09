У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ

Марио Фернандес, возможно, снова вернется в российскую Премьер-лигу.

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» интересен «Ахмату».

В грозненском клубе натурализованный бразилец может воссоединиться со Станиславом Черчесовым – они вместе работали в сборной России.

34-летний Фернандес запросил у потенциального работодателя «большие финансы». Переговоры продолжаются.