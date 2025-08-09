У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ

Марио Фернандес, возможно, снова вернется в российскую Премьер-лигу.
Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» интересен «Ахмату».
В грозненском клубе натурализованный бразилец может воссоединиться со Станиславом Черчесовым – они вместе работали в сборной России.
34-летний Фернандес запросил у потенциального работодателя «большие финансы». Переговоры продолжаются.
- Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
- Сезон-2023/24 он провел в «Зените».
- Этим летом фланговый защитник не прошел просмотр в «Торпедо».
Источник: Legalbet