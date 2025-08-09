Введите ваш ник на сайте
У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ

Сегодня, 12:48
3

Марио Фернандес, возможно, снова вернется в российскую Премьер-лигу.

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» интересен «Ахмату».

В грозненском клубе натурализованный бразилец может воссоединиться со Станиславом Черчесовым – они вместе работали в сборной России.

34-летний Фернандес запросил у потенциального работодателя «большие финансы». Переговоры продолжаются.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
  • Сезон-2023/24 он провел в «Зените».
  • Этим летом фланговый защитник не прошел просмотр в «Торпедо».

В «Торпедо» рассказали, почему отказались от Марио Фернандеса
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Дeбил из дебилов» 12
Пономарев – о Марио Фернандесе: «Он фуфло самое настоящее» 8
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Ахмат Фернандес Марио Черчесов Станислав
Интерес
1754734555
Не перейдёт.
Ответить
Cleaner
1754739333
Марио НА ЛАВКУ в РПЛ хочет сесть и БАБЛО халявное лопатой грести...(
Ответить
k611
1754740449
Не в его нынешним положении большие финансы просить (без игровой практики, физическая форма под вопросом).
Ответить
