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Переводчик ЦСКА вспомнил, как встретил Фернандеса во время матча с «Зенитом»

Сегодня, 13:25

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлeв рассказал, как единственный раз пообщался с защитником Марио Фернандесом после перехода игрока в «Зенит» в 2023 году.

«Сначала Марио попросил отпустить его на рождение ребeнка. Потом он захотел увидеть первые шаги сына, после – поиграть за «Интернасьонал». Всe это время ЦСКА шeл ему навстречу, ждали его. Когда в конце концов мы увидели его подпись под контрактом с «Зенитом» – поняли: всe.

Мне прислали фото – краешек документа с автографом. Я переслал Роману Юрьевичу. Удивительно, но сам Марио на контакт больше не выходил. Общение как отрезало.

Единственный раз я с ним пообщался на игре в Питере, когда мы выиграли в чемпионате. Он стоял в подтрибунном помещении. Увидел меня – расплылся в своей широкой улыбке: «Привет, Макс! Как дела?» На встречных курсах перекинулись парой дежурных слов – и всe. Как будто и не было этих 10 лет.

Никто же не знает про наши долгие вечера на базе. Легионер приезжает – будь добр давать результат. А он был один, и, конечно, ему было несладко. Это же всe остаeтся за кадром. Мы вместе это время проживали и, наверное, немножечко сошлись характерами. Оттого мне было вдвойне больнее, что всe так получилось», – сказал Головлeв.

  • Фернандес выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах, а затем принял решение приостановить карьеру.
  • Он возобновил ее в декабре 2022-го, перейдя в «Интернасьонал». Летом 2023 года Фернандес перешел в «Зенит».
  • 24 июля 2024 года контракт с «Зенитом» был расторгнут по соглашению сторон. С тех пор 34-летний Фернандес находится без клуба.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
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