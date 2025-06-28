В «Торпедо» приняли решение по Марио Фернандесу

Стало известно, станет ли Марио Фернандес игроком «Торпедо».
34-летний защитник улетел в Бразилию после недели тренировок со столичной командой.
Он не подпишет контракт по двум причинам: травма задней поверхности бедра и неопределенность с будущим «Торпедо» на фоне скандала с попыткой подкупа судей.
- Прошлым летом правый защитник покинул «Зенит».
- С 2012 по 2022 год он выступал за ЦСКА.
- В активе натурализованного бразильца 33 матча за сборную России.
- Осенью ему исполнится 35 лет.
- Фернандес в последний раз выходил на поле 13 марта 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»