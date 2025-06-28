В «Торпедо» приняли решение по Марио Фернандесу

Стало известно, станет ли Марио Фернандес игроком «Торпедо».

34-летний защитник улетел в Бразилию после недели тренировок со столичной командой.

Он не подпишет контракт по двум причинам: травма задней поверхности бедра и неопределенность с будущим «Торпедо» на фоне скандала с попыткой подкупа судей.