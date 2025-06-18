В «Торпедо» прокомментировали форму Марио Фернандеса

Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал о просмотре экс-защитника сборной России Марио Фернандеса.

«Знал, что Марио хотел вернуться в Россию. Сейчас он проходит просмотр. Он давно не играл и у него есть время себя показать.

Я думаю, что все будет хорошо, потому что он находится в хорошей форме. У него нет никакого лишнего веса. Посмотрим, как будет дальше», – заявил Ари.