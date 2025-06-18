В «Торпедо» прокомментировали форму Марио Фернандеса

Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал о просмотре экс-защитника сборной России Марио Фернандеса.
«Знал, что Марио хотел вернуться в Россию. Сейчас он проходит просмотр. Он давно не играл и у него есть время себя показать.
Я думаю, что все будет хорошо, потому что он находится в хорошей форме. У него нет никакого лишнего веса. Посмотрим, как будет дальше», – заявил Ари.
- Прошлым летом правый защитник покинул «Зенит».
- С 2012 по 2022 год он выступал за ЦСКА.
- В активе натурализованного бразильца 33 матча за сборную России.
- Осенью ему исполнится 35 лет.
- Фернандес в последний раз выходил на поле 13 марта 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»