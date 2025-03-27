Переводчик ЦСКА рассказал о реакции клуба на переход Фернандеса в «Зенит»

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлeв рассказал о переговорах с защитником Марио Фернандесом о возвращении в московский клуб и его переходе в «Зенит» в 2023 году.

«Мы делали всe, чтобы он пришeл в ЦСКА. Месяца полтора не вылезали из переговоров. Роман Юрьевич [Бабаев] максимально озадачился этой темой. Но на каком-то этапе позиции не сошлись, и всe пошло так, как пошло.

Тот день, когда увидели его финальную подпись, я помню практически по минутам. Мы не хотели верить, что это правда. Мне по-человечески было очень горько. Я убеждал его: «Марио, пожалуйста, послушай Романа Юрьевича. Ты же наш Марио. Мы всe сделаем». А он твердил: «Всe классно и здорово, но…» Как будто глухой со слепым говорил.

После стольких лет дружбы мы будто резко отдалились друг от друга. После этих переговоров у меня было полное опустошение. Корил себя: «Что я сделал не так? Какие ещe доводы мог привести?» Поражаюсь Роману Юрьевичу, как он каждый день находил какие-то новые аргументы и силы для продолжения диалога. Мы реально боролись за него.

Мне кажется, он стал жертвой убеждения со стороны других людей. Марио по характеру ведомый, им можно манипулировать. Не то чтобы затуманить ему мозг, но представить ситуацию однобоко. А он слепо в это верит. Я говорил: «Ну как же так легко ты ведeшься на доводы других, когда мы тебе говорим всe как есть?»

И по сути дела у него там не задалось. Уверен, что в ЦСКА Марио продлил бы себе карьеру года на два точно. Дома и стены помогают. Я ловил себя на мысли: «Ты же наш Марио! Что с тобой происходит? Кто тебя так переубедил? Вернись».

У англичан есть фраза: «Моe сообщение падает на глухие уши». Марио не услышал наш призыв. При этом когда матрос прыгает за борт, каравелла продолжает движение. Может быть, он был одним из лучших, но у корабля свой путь», – сказал Головлeв.