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Пономарев – о Марио Фернандесе: «Он фуфло самое настоящее»

Сегодня, 13:36
4

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал срыв трансфера Марио Фернандеса в «Торпедо».

«Это нормальное явление. Кому он нужен, этот Марио Фернандес? Он здесь-то понты навел для кухарок, в обороне играть не умеет и не играл. За него отрабатывали Игнашевич и братья Березуцкие, а он только голы сумел забить случайные. В Бразилии он никому не нужен был, когда из ЦСКА уехал. Приехал в Россию опять проситься, бабки заколачивать сумасшедшие. «Зенит» его принял. Зачем? ЦСКА разобрался, не принял его, и правильно сделал. Пусть едет. Марио и так много заработал в ЦСКА, он миллионер уже. Десять лет болтался в ЦСКА и по-русски не научился разговаривать.

Не пора ли вешать бутсы на гвоздь? Да, ему давно пора. Он хотел в сборную Бразилии попасть, его не взяли, он не нужен. Что, они не разбираются в игроках, что ли? Что они не понимают, что он фуфло самое настоящее? У нас он проявился в какой-то степени, назабивал голы и назвали его Супер Марио, а там он никому не нужен. Там таких Марио до чертовой матери, это у нас такой футбол бедненький. Ярких игроков абсолютно нет. Так что давно пора, Марио, пускай сядет там и сидит», – сказал Пономарeв.

  • Прошлым летом правый защитник покинул «Зенит».
  • С 2012 по 2022 год он выступал за ЦСКА.
  • В активе натурализованного бразильца 33 матча за сборную России.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фернандес Марио Пономарев Владимир
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Комментарии (4)
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IVANRUS777
1751107951
Опять деда понесло...зовите санитаров и срочно несите утку.
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Тинез Розоп
1751109250
Дед день молодёжи отмечает? Кстати с праздником!…
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alex1951
1751111172
Щёрт те знает що! То ли его бабкам завидует,то ли баба с утра не дала,то ли Пу...тин в образе Фернандеса приснился...Тема не раскрыта)))
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