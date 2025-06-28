Пономарев – о Марио Фернандесе: «Он фуфло самое настоящее»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал срыв трансфера Марио Фернандеса в «Торпедо».

«Это нормальное явление. Кому он нужен, этот Марио Фернандес? Он здесь-то понты навел для кухарок, в обороне играть не умеет и не играл. За него отрабатывали Игнашевич и братья Березуцкие, а он только голы сумел забить случайные. В Бразилии он никому не нужен был, когда из ЦСКА уехал. Приехал в Россию опять проситься, бабки заколачивать сумасшедшие. «Зенит» его принял. Зачем? ЦСКА разобрался, не принял его, и правильно сделал. Пусть едет. Марио и так много заработал в ЦСКА, он миллионер уже. Десять лет болтался в ЦСКА и по-русски не научился разговаривать.

Не пора ли вешать бутсы на гвоздь? Да, ему давно пора. Он хотел в сборную Бразилии попасть, его не взяли, он не нужен. Что, они не разбираются в игроках, что ли? Что они не понимают, что он фуфло самое настоящее? У нас он проявился в какой-то степени, назабивал голы и назвали его Супер Марио, а там он никому не нужен. Там таких Марио до чертовой матери, это у нас такой футбол бедненький. Ярких игроков абсолютно нет. Так что давно пора, Марио, пускай сядет там и сидит», – сказал Пономарeв.