Пономарев – о Фернандесе в «Торпедо»: «Это дохлый вариант»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не верит, что Марио Фернандес способен усилить «Торпедо».

«Ему уже 34 года. Брать такого ветерана – полный идиотизм! Это дохлый вариант.

В обороне он никакой, за него Игнашевич и Березуцкие в ЦСКА отрабатывали. Потом все стали орать: «Супер-Марио, супер-Марио!» Да какой он супер?

В «Торпедо» надо брать молодых ребят, перспективных, а не старье какое-то, которое не будет играть. Это будет сплошной смех», – сказал Пономарев.