Пономарев – о Фернандесе в «Торпедо»: «Это дохлый вариант»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не верит, что Марио Фернандес способен усилить «Торпедо».
«Ему уже 34 года. Брать такого ветерана – полный идиотизм! Это дохлый вариант.
В обороне он никакой, за него Игнашевич и Березуцкие в ЦСКА отрабатывали. Потом все стали орать: «Супер-Марио, супер-Марио!» Да какой он супер?
В «Торпедо» надо брать молодых ребят, перспективных, а не старье какое-то, которое не будет играть. Это будет сплошной смех», – сказал Пономарев.
- Прошлым летом правый защитник покинул «Зенит».
- С 2012 по 2022 год он выступал за ЦСКА.
- В активе натурализованного бразильца 33 матча за сборную России.
- Осенью ему исполнится 35 лет.
- Фернандес в последний раз выходил на поле 13 марта 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»