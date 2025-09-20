Введите ваш ник на сайте
Марио Фернандес раскрыл причину завершения карьеры

Сегодня, 14:00
1

Экс-защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал решение завершить карьеру в 35 лет.

«Я пытался продолжить выступления, но перенесенная травма оказалась слишком серьeзной. После неe вернуться и играть на профессиональном уровне уже было сложно», – сказал Фернандес.

  • Фланговый защитник объявил об уходе из футбола в день своего 35-летия.
  • Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».
  • В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
  • Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.
  • Прошедшим летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Фернандес Марио
СильныйМозг
1758367387
Понимаю, если бы это сказал бывший игрок спартака. Там минималка, бегать враскорячку, до конца дней!
  • Читайте нас: 