Марио Фернандес раскрыл причину завершения карьеры

Экс-защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал решение завершить карьеру в 35 лет.

«Я пытался продолжить выступления, но перенесенная травма оказалась слишком серьeзной. После неe вернуться и играть на профессиональном уровне уже было сложно», – сказал Фернандес.