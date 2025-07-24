В «Торпедо» рассказали, почему отказались от Марио Фернандеса

Футболист «Торпедо» Александр Иваньков поделился впечатлениями от проходившего просмотр в клубе этим летом Марио Фернандеса.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

Сезон-2023/24 он провел в «Зените».

Этим летом фланговый защитник не прошел просмотр в «Торпедо».

– С вами на сборах тренировался Марио Фернандес. Как оценишь его уровень?

– Марио очень топовый футболист, но, видно, что он год не играл. Он хорошо технически оснащeн, и у него футбольная голова, но его физическое состояние было плохим.

Мы делали беговую работу, он всегда не добегал. Из‑за этого он и не оказался в клубе, плюс травму получил.