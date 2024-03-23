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Марио Фернандес
Статистика
Марио Фернандес - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1990 (36)
#6 | Защитник
188 см | 81 кг
Россия | Бразилия
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Товарищеские матчи 2024
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Товарищеские матчи 2013
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Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Црвена Звезда
1 : 0
23.03.2024
Зенит
46' - 90'
77'
Товарищеские матчи,
Зенит
4 : 0
13.02.2024
Сантос
46' - 90'
Товарищеские матчи,
Зенит
6 : 0
08.02.2024
Шанхай Шэньхуа
1' - 77'
Товарищеские матчи,
Зенит
2 : 0
05.02.2024
Аль-Духаиль
1' - 90'
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 0
27.01.2024
Урал
1' - 80'
Товарищеские матчи,
Зенит
5 : 1
24.01.2024
Чонбук Хендай Моторс
1' - 46'
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