Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на завершение карьеры Марио Фернандеса.

Защитник объявил об уходе из профессионального футбола сегодня, в день своего 35-летия.

Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.

Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.

Летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».

«Ему давно пора было закончить, еще когда он в Бразилию свалил. Десять лет был в ЦСКА и не научился говорить по-русски. Это футболист для кухарок.

Его же в сборную Бразилии не взяли, потому что в обороне он играть не умел. Игнашевичу и Березуцкому постоянно приходилось его страховать. Да, зрители от него балдели, но любой профессионал скажет, что защищаться он не умеет.

Конечно, он похоронил себя в глазах фанатов ЦСКА, уйдя в «Зенит». Я Семаку говорил, что он в Петербурге всю команду развалит. Так и получилось.

Стыдно, что он гражданин России. Мы, дураки, пошли у него на поводу, а он плевал на нашу страну. Его интересовали только деньги», – сказал Пономарев.