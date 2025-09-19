Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России»

Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России»

Сегодня, 19:40
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на завершение карьеры Марио Фернандеса.

  • Защитник объявил об уходе из профессионального футбола сегодня, в день своего 35-летия.
  • Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».
  • В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
  • Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.
  • Летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».

«Ему давно пора было закончить, еще когда он в Бразилию свалил. Десять лет был в ЦСКА и не научился говорить по-русски. Это футболист для кухарок.

Его же в сборную Бразилии не взяли, потому что в обороне он играть не умел. Игнашевичу и Березуцкому постоянно приходилось его страховать. Да, зрители от него балдели, но любой профессионал скажет, что защищаться он не умеет.

Конечно, он похоронил себя в глазах фанатов ЦСКА, уйдя в «Зенит». Я Семаку говорил, что он в Петербурге всю команду развалит. Так и получилось.

Стыдно, что он гражданин России. Мы, дураки, пошли у него на поводу, а он плевал на нашу страну. Его интересовали только деньги», – сказал Пономарев.

Источник: Sport24
RUSARM
1758300434
А ветеран прав,гнидой оказался!! Этот марио!!
Ответить
Интерес
1758301117
Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16 Серебряный призёр чемпионата России (3): 2014/15, 2016/17, 2017/18 Обладатель Кубка России: 2012/13 Обладатель Суперкубка России (3): 2013, 2014, 2018 «Зенит» Чемпион России: 2023/24 Обладатель Кубка России: 2023/24 Почётная грамота Президента Российской Федерации (27 июля 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения[73] В списке 33 лучших футболистов РФПЛ (10): № 1 (2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), № 2 (2012/2013[33], 2015/2016[75]). Лучший игрок сезона по мнению болельщиков ЦСКА (2018/2019)[76]. Футбольный джентльмен года в России: 2020 Старый победный ЦСКА и почти медальную сборную "кухарками "назвал...В иноагенты пенсионера!Любой маразм неприятен, пусть хоть и патриотический.
Ответить
erybov1965
1758304799
Мне интересно,а чтобы сказал Пономарев о гражданах России: Малком,Клаудиньо,Дуглас Сантос?По сравнению с ними Фернандеса можно вообще именовать Мишей - за большой вклад в российский футбол.Некоторые наши футболисты и такого вклада не сделали.
Ответить
k611
1758305068
С ЦСКА не красиво получилось, но играл он нормально, зря он на игрока наговаривает
Ответить
