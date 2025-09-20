Погребняк описал завершившего карьеру Марио Фернандеса тремя словами

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался об окончании карьеры Марио Фернандеса.

«Это легенда ЦСКА. Он хорошо себя проявил в сборной России на чемпионате мира. Классный правый защитник. Сейчас таких мало», – сказал Погребняк.