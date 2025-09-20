Введите ваш ник на сайте
  Погребняк описал завершившего карьеру Марио Фернандеса тремя словами

Погребняк описал завершившего карьеру Марио Фернандеса тремя словами

Сегодня, 18:01
2

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался об окончании карьеры Марио Фернандеса.

«Это легенда ЦСКА. Он хорошо себя проявил в сборной России на чемпионате мира. Классный правый защитник. Сейчас таких мало», – сказал Погребняк.

  • Фланговый защитник объявил об уходе из футбола в день своего 35-летия.
  • Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».
  • В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
  • Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.
  • Прошедшим летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Погребняк Павел Фернандес Марио
Комментарии (2)
Спартач80
1758382698
Одна простигосподи, хвалит другую....
Ответить
Snek
1758383254
Если бы не его вояж в Зенит, его бы не только как игрока, ещё бы и как человека уважали
Ответить
