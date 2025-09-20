Погребняк описал завершившего карьеру Марио Фернандеса тремя словами

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался об окончании карьеры Марио Фернандеса.
«Это легенда ЦСКА. Он хорошо себя проявил в сборной России на чемпионате мира. Классный правый защитник. Сейчас таких мало», – сказал Погребняк.
- Фланговый защитник объявил об уходе из футбола в день своего 35-летия.
- Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».
- В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
- Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.
- Прошедшим летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».
