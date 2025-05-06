Марио Фернандес сделал заявление о своем будущем

Экс-игрок сборной России Марио Фернандес ответил на вопрос о продолжении карьеры.

Прошлым летом правый защитник покинул «Зенит».

С 2012 по 2022 год он выступал за ЦСКА.

В активе натурализованного бразильца 33 матча за сборную России.

Осенью ему исполнится 35 лет.

Фернандес в последний раз выходил на поле 13 марта 2024 года.

«Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля божья. Даже не думаю завершать карьеру.

Я в порядке, усердно тренируюсь и чувствую в себе силы ещe поиграть», – сказал Фернандес.