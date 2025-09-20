Марио Фернандес прокомментировал свой уход из футбола

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал решение завершить карьеру в 35 лет.
– Почему решили все-таки официально завершить карьеру?
– У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру.
– Что можете сказать, оглянувшись назад?
– Я невероятно счастлив, что у меня так отлично все сложилось. Благодарен Богу за такую карьеру. А также семье, болельщикам и всем людям, которые меня окружали на протяжении всего пути.
- Фланговый защитник объявил об уходе из футбола в день своего 35-летия.
- Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».
- В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
- Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.
- Прошедшим летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».
Источник: «Спорт-Экспресс»