Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марио Фернандес прокомментировал свой уход из футбола

Сегодня, 00:27
1

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал решение завершить карьеру в 35 лет.

– Почему решили все-таки официально завершить карьеру?

– У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру.

– Что можете сказать, оглянувшись назад?

– Я невероятно счастлив, что у меня так отлично все сложилось. Благодарен Богу за такую карьеру. А также семье, болельщикам и всем людям, которые меня окружали на протяжении всего пути.

  • Фланговый защитник объявил об уходе из футбола в день своего 35-летия.
  • Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».
  • В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
  • Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.
  • Прошедшим летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».

Еще по теме:
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России» 5
Сборная России отреагировала на завершение карьеры Марио Фернандеса 1
⚡️ Марио Фернандес в день 35-летия объявил о завершении карьеры 10
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Фернандес Марио
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1758320281
По небу коники летят В канаве ******* ползут И те и эти говорят Ты нам не враг ты нам не друг Ни там ни тут.
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Марио Фернандес завершил карьеру, дисквалификация Станковича, Умяров покинет «Спартак», награда Юрана в Турции и другие новости
01:25
«Спартаку» предложили тренера-спасителя
01:05
«Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича
00:45
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из футбола
00:27
1
Титов высказался о возможной отставке Станковича
00:11
«Зенит» поменяет стратегию на бразильском рынке
Вчера, 23:38
2
Угальде объяснил, почему не покинул «Спартак» летом
Вчера, 23:13
4
Губерниев спрогнозировал, когда Станковича уволят из «Спартака»
Вчера, 22:57
Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек»
Вчера, 22:30
2
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-игрок сборной России стал главным героем ток-шоу «Пусть говорят»
00:55
«Это только плюс»: Рабинер прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича
00:21
Титов высказался о возможной отставке Станковича
00:11
Рожков из «Рубина» – о зарплатах футболистов: «Диванные критики завидуют»
Вчера, 23:56
«Зенит» поменяет стратегию на бразильском рынке
Вчера, 23:38
2
Реакция Червиченко на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 23:23
Угальде объяснил, почему не покинул «Спартак» летом
Вчера, 23:13
4
Губерниев спрогнозировал, когда Станковича уволят из «Спартака»
Вчера, 22:57
Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек»
Вчера, 22:30
2
Кержаков сказал, за счет чего «Краснодар» может победить «Зенит»
Вчера, 21:57
3
ВидеоДзюба встретился с мальчиком, который обвинил его в медлительности
Вчера, 21:47
Пономарев высказался о длительной дисквалификации Станковича
Вчера, 21:35
2
ЦСКА сделал предложение экс-полузащитнику «Зенита»
Вчера, 21:09
3
В РФС отреагировали на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 20:55
3
Ловчев – о результатах «Динамо» при Карпине: «Разве когда‑то было иначе?»
Вчера, 20:44
1
Угальде объяснил поведение Станковича
Вчера, 20:20
ВидеоСоболев узнал пол будущего ребенка на гендер-пати возле «Газпром Арены»
Вчера, 20:08
4
Кузяев готов перейти в московский клуб
Вчера, 19:50
4
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России»
Вчера, 19:40
5
Ловчев прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 19:30
2
Станковичу грозила трехмесячная дисквалификация
Вчера, 19:00
3
Губерниев одним словом описал дисквалификацию Станковича
Вчера, 18:42
2
Заболотному возместили долг вместо «Химок»
Вчера, 18:27
2
Реакция Мостового на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 18:18
6
ФотоСборная России отреагировала на завершение карьеры Марио Фернандеса
Вчера, 18:06
1
Егоров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Со своим кандидатом я определился окончательно»
Вчера, 17:54
11
Семин высказался о длительной дисквалификации Станковича
Вчера, 17:40
17
Раскрыты три испанских клуба, следящих за спартаковцем Умяровым
Вчера, 17:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 