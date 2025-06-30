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Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Дeбил из дебилов»

Сегодня, 21:09
4

Владимир Пономарев похвалил главного тренера ЦСКА Фабио Челестини за желание выучить русский язык.

При этом от ветерана снова досталось экс-защитнику армейцев Марио Фернандесу.

«Очень хорошо, что он выразил желание учить русский. Всe-таки сложно через переводчика до футболистов мысли доносить, получаются непонятки. Здесь он прав.

В ЦСКА уже и Мойзес на русском заговорил, да и в команде почти все и всe понимают. Тот же Марио Фернандес русский не выучил, потому он бестолочь, дeбил из дeбилов.

Иностранным тренерам необязательно учить русский язык после переезда в РПЛ, но желательно. Это всe зависит от конкретного человека, его отношения к стране, в которой он работает. Это просто порядочно, культурно. Если приехал работать в страну, то изучай еe язык.

Вот плохо, что у «Спартака» Станкович не учит русский. Поэтому они и ковыряются там на шестом месте. Как он относится к стране, так и страна к нему.

Ему надо брать пример с Челестини. А Станкович ещe и из Сербии, близкой к России страны. Чего там изучать-то? За год можно научиться говорить на русском. Чего в этом такого?» – заявил Пономарев.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
  • Сезон-2023/24 он провел в «Зените».
  • Этим летом фланговый защитник не прошел просмотр в «Торпедо».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Челестини Фабио Пономарев Владимир
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Комментарии (4)
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Тинез Розоп
1751308016
Старый конь всё по одной борозде ходит…( наливать только успевает)
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timon2401
1751308875
Видимо на закуску денег уже не хватает((( не так давно данный «эксперт» хаял руководство Спартака за привлечение иностранных тренеров!! Своих же много)) а тут оказывается и « не свой» ко двору пришёлся… быстро переобувается хоть и о четырех копытах
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mihail200606
1751309647
Че то много его стало здесь...
Ответить
спартак параша
1751311514
Дедуля мозг пропил...
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