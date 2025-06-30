Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Дeбил из дебилов»

Владимир Пономарев похвалил главного тренера ЦСКА Фабио Челестини за желание выучить русский язык.

При этом от ветерана снова досталось экс-защитнику армейцев Марио Фернандесу.

«Очень хорошо, что он выразил желание учить русский. Всe-таки сложно через переводчика до футболистов мысли доносить, получаются непонятки. Здесь он прав.

В ЦСКА уже и Мойзес на русском заговорил, да и в команде почти все и всe понимают. Тот же Марио Фернандес русский не выучил, потому он бестолочь, дeбил из дeбилов.

Иностранным тренерам необязательно учить русский язык после переезда в РПЛ, но желательно. Это всe зависит от конкретного человека, его отношения к стране, в которой он работает. Это просто порядочно, культурно. Если приехал работать в страну, то изучай еe язык.

Вот плохо, что у «Спартака» Станкович не учит русский. Поэтому они и ковыряются там на шестом месте. Как он относится к стране, так и страна к нему.

Ему надо брать пример с Челестини. А Станкович ещe и из Сербии, близкой к России страны. Чего там изучать-то? За год можно научиться говорить на русском. Чего в этом такого?» – заявил Пономарев.