Марио Фернандес рассказал, чем займется по окончании игровой карьеры

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес ответил на вопрос о будущем. Накануне игрок завершил карьеру.
- Фланговый защитник объявил об уходе из футбола в день своего 35-летия.
- Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».
- В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
- Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.
- Прошедшим летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».
– Чем вы собираетесь заняться теперь?
– Я хотел бы остаться работать в футболе. Рассмотрю возможность стать спортивным директором или помощником главного тренера.
Источник: «Спорт-Экспресс»