Марио Фернандес рассказал, чем займется по окончании игровой карьеры

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес ответил на вопрос о будущем. Накануне игрок завершил карьеру.

Фланговый защитник объявил об уходе из футбола в день своего 35-летия.

Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.

Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.

Прошедшим летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».

– Чем вы собираетесь заняться теперь?

– Я хотел бы остаться работать в футболе. Рассмотрю возможность стать спортивным директором или помощником главного тренера.