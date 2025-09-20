Марио Фернандес впервые прокомментировал скандальный трансфер в «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, почему в 2023 году оказался в команде.

В 2012-2022 годах Марио был в ЦСКА.

В 2023-2024 годах игрок провел 12 матчей РПЛ за «Зенит».

Накануне Марио завершил карьеру в 35 лет.

– Многие болельщики ЦСКА вас недолюбливают. Переживаете по этому поводу?

– Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в свой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо еще. Я ушел в «Зенит», потому что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от «Зенита». И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку.

Но я не собираюсь ни от чего защищаться. Моя семья и я знаем правду, и, самое главное, одному богу известно, что произошло. Люди, которые работали со мной в России, знают меня, и для меня это главное.