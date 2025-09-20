Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марио Фернандес впервые прокомментировал скандальный трансфер в «Зенит»

Марио Фернандес впервые прокомментировал скандальный трансфер в «Зенит»

Сегодня, 09:11
9

Бывший защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, почему в 2023 году оказался в команде.

  • В 2012-2022 годах Марио был в ЦСКА.
  • В 2023-2024 годах игрок провел 12 матчей РПЛ за «Зенит».
  • Накануне Марио завершил карьеру в 35 лет.

– Многие болельщики ЦСКА вас недолюбливают. Переживаете по этому поводу?

– Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в свой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо еще. Я ушел в «Зенит», потому что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от «Зенита». И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку.

Но я не собираюсь ни от чего защищаться. Моя семья и я знаем правду, и, самое главное, одному богу известно, что произошло. Люди, которые работали со мной в России, знают меня, и для меня это главное.

Еще по теме:
Марио Фернандес рассказал, чем займется по окончании игровой карьеры 4
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из футбола 1
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1758349071
ЦСКА в своём КИДАЛОВО...кинул МАРИО и за спиной у ЗЕНИТа вели переговоры с КРУГОВЫМ.....КРУГОВОЙ согласовал контракт с ЦСКА и ничего не сказал клубу и команде укхал на сборы КРЫСА и ТРУС боялся конкуренции
Ответить
Спартач80
1758352036
Все футболисты лёгкого поведения, почему то связаны с Зенитом...
Ответить
aldo conte
1758352564
Деньги, деньги, всюду деньги, господа. А без денег, как известно, жить не можно никогда. А также играть в футбол.
Ответить
BarStep
1758353391
Господа редакторы, Бог пишется с заглавной буквы, всегда! Исправьте и не позорьтесь
Ответить
DMитрий
1758356795
Опять с богом поговорил и всё ему рассказал. Ну слов нету.
Ответить
Artemka444
1758360492
Чем интересно скандальный, обычный трансфер Из мухи слона делать не нужно
Ответить
Красногвардейчик
1758361613
Тебя, иуду, отпустили на слово поверив, и пошли на все твои капризы и хотелки, а ты просто кинул ЦСКА, который тебя можно сказать сделал
Ответить
Cleaner
1758362268
Бла-бла-бла-бла. А как ты, ****** *****, бегал по полю и радовался голу в ворота ЦСКА, забыл уже? Предатель...(((
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
КДК поблагодарили за длительную дисквалификацию Станковича
12:45
2
Полный список европейских клубов, которые заинтересованы в Умярове
12:29
2
Смородская определила, кто сильнее – Батраков или Головин
12:04
2
«Газуем»: Юран – о работе в Турции
11:46
Марио Фернандес рассказал, чем займется по окончании игровой карьеры
11:30
4
ВидеоМатч РПЛ под угрозой переноса из-за аномальных ливней
10:36
8
Титков из «Балтики» ответил, чем крут Талалаев
09:58
4
Титов объяснил, почему не будет смотреть матч «Спартака» с «Крыльями Советов»
09:33
3
Марио Фернандес впервые прокомментировал скандальный трансфер в «Зенит»
09:11
9
Все новости
Все новости
В «Ахмате» ответили, что Черчесов улучшил в команде
13:03
В «Локо» обозначили, за сколько готовы продать Батракова
12:55
Погребняк ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака»
12:37
1
Где смотреть матч «Краснодар» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 21 сентября 2025
12:26
Где смотреть матч «Балтика» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 21 сентября 2025
12:24
Где смотреть матч «Спартак» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 21 сентября 2025
12:22
Испанский тренер, с которым «Спартак» провел переговоры, усомнился в идеях Гвардиолы: «Они плохие»
12:21
Где смотреть матч «Оренбург» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 21 сентября 2025
12:19
Угальде высказался о потенциальном чемпионстве «Спартака» в этом сезоне
11:53
Марио Фернандес рассказал, чем займется по окончании игровой карьеры
11:30
4
Список дисквалифицированных на 9-й тур РПЛ
11:17
1
Желудков заявил о бессилии «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»
10:47
2
ВидеоМатч РПЛ под угрозой переноса из-за аномальных ливней
10:36
8
Подробности срыва трансфера игрока «Тоттенхэма» в «Спартак»: «Товарищ майор сказал, что нельзя»
10:28
Аршавин прокомментировал ситуацию с зенитовцем Жерсоном, который перестал играть
10:14
6
Титков из «Балтики» ответил, чем крут Талалаев
09:58
4
Погребняк поддержал Станковича на фоне длительной дисквалификации
09:50
Рожков из «Рубина» рассказал о желании сменить фамилию
09:41
2
Титов объяснил, почему не будет смотреть матч «Спартака» с «Крыльями Советов»
09:33
3
Марио Фернандес впервые прокомментировал скандальный трансфер в «Зенит»
09:11
9
«Спартаку» предложили тренера-спасителя
01:05
5
ФотоЭкс-игрок сборной России стал главным героем ток-шоу «Пусть говорят»
00:55
4
«Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича
00:45
2
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из футбола
00:27
1
«Это только плюс»: Рабинер прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича
00:21
1
Титов высказался о возможной отставке Станковича
00:11
1
Рожков из «Рубина» – о зарплатах футболистов: «Диванные критики завидуют»
Вчера, 23:56
«Зенит» поменяет стратегию на бразильском рынке
Вчера, 23:38
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 