Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес ответил, действительно ли его могут пригласить в «Ахмат».
«Ахмат» – клуб с традициями. В Грозном во все годы была хорошая команда с качественными футболистами, против которых всегда было сложно играть.
Я очень хорошо знаю Черчесова – он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было.
Я нахожусь в Бразилии с семьeй и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью и на то будет воля божья, я бы очень хотел снова играть», – сказал 34-летний натурализованный бразилец.
- Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
- Сезон-2023/24 он провел в «Зените».
- Этим летом фланговый защитник не прошел просмотр в «Торпедо».
Источник: «Чемпионат»