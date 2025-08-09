Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»

Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»

Сегодня, 15:15
6

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес ответил, действительно ли его могут пригласить в «Ахмат».

«Ахмат» – клуб с традициями. В Грозном во все годы была хорошая команда с качественными футболистами, против которых всегда было сложно играть.

Я очень хорошо знаю Черчесова – он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было.

Я нахожусь в Бразилии с семьeй и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью и на то будет воля божья, я бы очень хотел снова играть», – сказал 34-летний натурализованный бразилец.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
  • Сезон-2023/24 он провел в «Зените».
  • Этим летом фланговый защитник не прошел просмотр в «Торпедо».

Еще по теме:
У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ 6
В «Торпедо» рассказали, почему отказались от Марио Фернандеса
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Дeбил из дебилов» 12
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Фернандес Марио
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1754742552
Всегда болел за Ахмат))
Ответить
Красногвардейчик
1754747013
Заныл, иуда позорная))) с ДеЦтва чеченцем был?)))
Ответить
АЛЕКС 58
1754747334
Иуда поёт о божьей воле...сиди дома!
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754749955
Там другой Бог,не езди туда Марио)))
Ответить
СильныйМозг
1754750544
Нормально болельщики ЦСКА реагируют на новости о бывшем футболисте. Иуды, это вы, что отвернулись от человека, который вам принес столько пользы.
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
РПЛ. ЦСКА разгромил «Рубин» (5:1), у Глебова дубль
17:38
14
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл впервые за 2 месяца, уступив в дерби «Шанхай Порту» (1:2)
16:46
1
Талалаев эмоционально прокомментировал ничью «Балтики» с «Крыльями Советов»
16:30
5
Тен Хаг высказался о конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»
15:51
Селюк разобрал трансферы «Спартака»: «Не видно логики»
15:43
6
ВидеоИгрок «Балтики» чудом не забил в пустые ворота «Крыльев»
15:35
6
РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) – обе команды остались в топ-4
15:29
5
Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»
15:15
6
Доннарумма выбрал новый клуб
15:05
2
Все новости
Все новости
Станкович – перед матчем «Спартака» с «Локо»: «Надеюсь, этот матч положит конец нашим ошибкам»
17:46
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
17:37
Пиняев и Самошников не сыграют со «Спартаком»: известна причина
17:29
1
Адиев оценил результат матча «Крылья Советов» – «Балтика»
16:59
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»: 9 августа
16:52
15
Новичок «Крыльев» получил желтую карточку, не дебютировав за команду
16:40
Мостовой спрогнозировал потерю очков «Локомотива» в дерби со «Спартаком»
16:16
1
Реакция «Зенита» на смерть Ивана Краско – 94-летний актер болел за клуб
16:00
Селюк разобрал трансферы «Спартака»: «Не видно логики»
15:43
6
ВидеоИгрок «Балтики» чудом не забил в пустые ворота «Крыльев»
15:35
6
РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) – обе команды остались в топ-4
15:29
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:28
Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»
15:15
6
Мостовой – о том, когда он возглавит «Спартак»: «Этого ждете не только вы»
14:54
7
Быстрову не нравится игра «Зенита»: «Семак немножко поплыл»
14:45
13
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 9 августа
14:37
1
В «Спартаке» отреагировали на информацию о пропуске Станковичем тренировки
14:36
19
«Оренбург» купил участника КЧМ-2025
14:28
Подробности переговоров между Сперцяном и «Саутгемптоном»
14:20
Станковича обвинили в пропуске тренировки «Спартака»: «В этом его отношение к команде»
14:10
12
«Он ощетинится»: Пономарев дал смелый прогноз на дерби «Локомотив» – «Спартак»
13:59
21
Канчельскис ответил, входит ли Вендел в число лучших легионеров в истории РПЛ
13:39
4
Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем»
13:13
4
Быстров раскритиковал Станковича: «Вся эта истерия не на пользу команде»
13:00
6
У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ
12:48
6
Божович: «В России судьи иногда по инерции свистят в сторону «Зенита»
12:24
7
Агент Кисляка – о Матвее: «После Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА»
12:12
2
Аршавин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»
11:56
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 