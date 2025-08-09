Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес ответил, действительно ли его могут пригласить в «Ахмат».

«Ахмат» – клуб с традициями. В Грозном во все годы была хорошая команда с качественными футболистами, против которых всегда было сложно играть.

Я очень хорошо знаю Черчесова – он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было.

Я нахожусь в Бразилии с семьeй и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью и на то будет воля божья, я бы очень хотел снова играть», – сказал 34-летний натурализованный бразилец.