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  • Гинер рассказал о своем отношении к Марио Фернандесу, променявшему ЦСКА на «Зенит»

Гинер рассказал о своем отношении к Марио Фернандесу, променявшему ЦСКА на «Зенит»

Сегодня, 00:16

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопросы о бывшем защитнике команды Марио Фернандесе.

– Когда-то вы рассказывали, как Марио Фернандес поразил вас порядочностью. Пропустив год из-за травмы, пришел к вам: «Готов переподписать контакт без всяких повышений, хочу вернуть ЦСКА этот год».

– И что?

– Вы приводили Марио в пример как человека чести. Два года назад все изменилось. Для вас эта история – боль?

Я думаю, все случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын.

– Как восприняли его поступок?

Нормально воспринял. Он решил так – ну и решил. Вот Фернандеса и кинули. Это же его жизнь, его судьба, а не моя. На здоровье!

– На «ВЭБ Арене», приехав с «Зенитом», он убивался сильнее, чем в любом другом матче. Вы с Марио встретились?

– Нет.

  • Марио выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
  • Затем он уехал в Бразилию, но спустя год принял решение о возвращении в Россию.
  • ЦСКА хотел вернуть Фернандеса, но тот в итоге перешел в «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио Гинер Евгений
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