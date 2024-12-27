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Анатолий Бышовец
Материалы
Анатолий Бышовец - материалы
Россия
23 апреля 1946 (80)
Тренер
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Публикации
ТОП-10 лучших бомбардиров сборной СССР
Кто был лучшим бомбардиром в истории сборной СССР: Блохин, Протасов, Стрельцов?
27.12.2024 18:08
3
«У нас брали кровь, а накануне матча вливали обратно». Бывший легионер «Локомотива» опять фантазирует?
Новые откровения шотландца о России.
02.05.2018 15:05
9
Сериал «Твин Пикс» закончился. Кстати, он очень похож на РФПЛ
Легендарный сериал завершился третьим сезоном, расставившим все точки над i. «Бомбардир» проводит параллели между героями «Твин Пикса» и персонажами из мира российского футбола.
06.09.2017 12:15
10
«Локомотив» выиграл Кубок России. Уже в седьмой раз
«Локомотив» – обладатель Кубка России-2016/17, этот трофей он выиграл в седьмой раз в своей истории. «Бомбардир» вспоминает, чем запомнились прошлые победные финалы.
02.05.2017 20:51
26
Албания, Эстония, Катар и еще 4 страшных обидчика сборной России
После вчерашнего ужаса в Катаре «Бомбардир» вспоминает 1:3 от албанцев, поражение в Грузии, автогол Ковтуна с Исландией и другие кошмарные неудачи России в играх со слабыми соперниками.
11.11.2016 16:15
4
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
11.07.2016 19:00
22
Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дня
Сборная России и Леонид Слуцкий повторяют антирекорды. Мхитарян – будущий новичок «МЮ». Мората стал игроком «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.06.2016 21:00
17
10 самых жарких матчей «Спартака» и «Локомотива»
Первое чемпионство, финал Кубка, по семь голов в «Лужниках» и на «Локомотиве», серебряный матч-2005, подсечка Ковача, безумный Эменике и суперсерия Карпина. В преддверии завтрашнего супердерби «Бомбардир» вспоминает самые огненные матчи «Спартака» и «Локомотива» в российской истории.
29.04.2016 18:25
4
I am a God. Роналду, Бышовец и другие футболисты и тренеры круче Канье Уэста
Вот уже вторую неделю альбом Канье Уэста «The Life of Pablo» звучит во всех колонках мира. Борис Путь отдает дань его создателю и перечисляет тех «смертных» из мира футбола, чье эго могло бы потеснить любовь мистера Уэста к самому себе.
01.03.2016 10:00
2
«Бышовец брал деньги. Я это знаю». Как тренеров в России обвиняли в вымогательстве
Бывший футболист «Краснодара» Олег Самсонов прошелся в интервью по тренеру Славолюбу Муслину, заявив, что тот брал деньги с игроков. Ситуация и обвинение – не впервые в истории чемпионата России. «Бомбардир» вспоминает похожие скандалы.
12.02.2016 16:00
2
От сессии до сессии. Слуцкий и еще 10 тренеров сборной России
Леонид Слуцкий официально назначен на пост главного тренера сборной России. «Бомбардир» вспоминает всех специалистов, работавших с национальной командой.
07.08.2015 21:05
37
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
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