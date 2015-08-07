От сессии до сессии. Слуцкий и еще 10 тренеров сборной России

<p> </p> <p><em>Леонид Слуцкий официально назначен на пост главного тренера сборной России. «Бомбардир» вспоминает всех специалистов, работавших с национальной командой.</em><br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Садырин(1).jpg" style="height:459px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Павел Садырин</strong></span><br /> <br /> <strong>Срок работы:</strong> с 16 июля 1992 по 28 июля 1994 года<br /> <br /> <strong>Главное достижние: </strong>третье место в группе на ЧМ-1994<br /> <br /> <strong>Главная неудача: </strong>громкий скандал с игроками<br /> <br /> Павел Садырин – первый тренер российской сборной после распада СССР. Он отлично проявил себя в клубной работе, однако игроки национальной команды приняли специалиста плохо. «Сборники» посчитали, что квалификация и методы Садырина не соответствуют работе на таком высоком уровне. После матча отборочного турнира чемпионата мира с командой Греции футболисты вступили с тренером в конфликт и написали открытое «письмо четырнадцати» (по числу подписавшихся), в котором просили вернуть к работе с коллективом Анатолия Бышовца. Но Садырин остался у руля, а на ЧМ-1994 не поехали сразу несколько лидеров (Канчельскис, Кирьяков, Шалимов и другие). Сборная России выступила неудачно, заняв лишь третье место в группе.<br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Романцев(1).jpg" style="height:454px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Олег Романцев</strong></span><br /> <br /> <strong>Сроки работы:</strong> с 28 июля 1994 по 11 июля 1996 года; с 28 декабря 1998 по 8 июля 2002 года<br /> <br /> <strong>Главное достижение:</strong> первое место в отборочном турнире ЧМ-2002<br /> <br /> <strong>Главная неудача:</strong> последнее место в группе на Евро-1996<br /> <br /> Все мы почему-то вспоминаем Олега Романцева именно по работе с московским «Спартаком». Но был период, когда Романцев возглавлял и сборную России. Делал он это даже дважды, причем первый приход и сейчас является лучшим в истории национальной команды по проценту побед (68%: 17 побед в 25 матчах). Однако в финальных стадиях крупных турниров вся уверенная игра россиян куда-то пропадала. На Евро-1996 наша команда заняла последнее место в группе, где ее соперниками были Германия, Чехия и Италия. Не принес радости и ЧМ-2002, где коллектив Романцева также оступился на групповом этапе. Тогдашние результаты сборной считались провальными, поэтому Олег Романцев не стал испытывать судьбу и окончательно подал в отставку.<br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Борис Игнатьев(2).jpg" style="height:371px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Борис Игнатьев </strong></span><br /> <br /> <strong>Срок работы:</strong> с 11 июля 1996 по 19 июня 1998 года<br /> <br /> <strong>Главное достижение:</strong> разгромы Кипра и Люксембурга<br /> <br /> <strong>Главная неудача: </strong>непопадание на ЧМ-1998<br /> <br /> Борис Игнатьев со сборной был знаком досконально. Он уже работал в национальной команде ассистентом у Садырина и Романцева. Однако собственный тренерский путь Игнатьева не получился таким уж удачным. В отборочном цикле к ЧМ-1998 наша команда взяла уверенный старт, но потом дела шли все хуже и хуже. Едва попав в стыковые матчи, россияне встретились с Италией. Исход противостояния решил один единственный гол, оставивший нашу команду за бортом турнира, а также лишивший Бориса Игнатьева работы в сборной.<br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Бышовец(1).jpeg" style="height:515px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Анатолий Бышовец</strong></span><br /> <br /> <strong>Срок работы:</strong> с 24 июля 1998 по 10 декабря 1998 года<br /> <br /> <strong>Главное достижение:</strong> -<br /> <br /> <strong>Главная неудача:</strong> ни одной победы<br /> <br /> Дальше все становилось только хуже. Анатолий Бышовец, которого так желали видеть игроки сборной в 1993-м, все-таки стал главным тренером национальной команды. Вот только его пришествие получилось провальным. В шести матчах (три товарищеских, три в отборе к Евро) сборной России не удалось ни разу сыграть даже вничью. Бышовец не проработал с командой даже полгода, покинув свой пост уже зимой.<br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Газзаев(6).jpg" style="height:482px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Валерий Газзаев</strong></span><br /> <br /> <strong>Срок работы:</strong> с 8 июля 2002 по 25 августа 2003 года<br /> <br /> <strong>Главное достижение:</strong> привил сборной атакующий футбол<br /> <br /> <strong>Главная неудача:</strong> поражение от Албании<br /> <br /> У руля сборной Валерий Газзаев решил сразу сделать ставку на игроков ЦСКА. Однако оставалось место и для других футболистов. Удалось засверкать и закрепиться в команде молодому Александру Кержакову. В целом, все проходило довольно удачно, пока не пошли обидные осечки и поражения. Началось все с Албании, затем последовал провал в игре с Грузией. Газзаева уволили прямо по ходу отборочного цикла, а команду в экстренном порядке принял Георгий Ярцев. <br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Ярцев(3).jpg" style="height:407px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Георгий Ярцев</strong></span><br /> <br /> <strong>Срок работы:</strong> с 25 августа 2003 по 5 апреля 2005 года<br /> <br /> <strong>Главное достижение:</strong> выход на Евро-2004<br /> <br /> <strong>Главная неудача: </strong>проигрыш Португалии со счетом 1:7<br /> <br /> Под руководством Георгия Ярцева сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы, сломив сопротивление Уэльса в стыковых матчах. Но на самом турнире команда Ярцева выступила крайне неудачно. Слабая игра, последнее место в группе и туманные перспективы – даже все это не заставило РФС уволить Ярцева. Тренер остался на посту, но еще походу неудачного отбора к ЧМ-2006 был уволен из-за неудовлетворительных результатов.<br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Семин(1).jpg" style="height:381px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Юрий Семин</strong></span><br /> <br /> <strong>Срок работы: </strong>с 18 апреля 2005 по 31 декабря 2005<br /> <br /> <strong>Главное достижение:</strong> ни одного поражения<br /> <br /> <strong>Главная неудача:</strong> непопадание на ЧМ-2006<br /> <br /> В сборную Семина в спешном порядке отправили из «Локомотива». Глупо винить тренера в том, что наша команда осталась за бортом чемпионата мира. Началось все именно с неудач Ярцева, на исправление которых дружине Семина банально не хватило времени. Россияне при Семине не потерпели ни одного поражения, однако контракт со специалистом все равно продлен не был. Исполняющим обязанности тренера сборной стал Александр Бородюк. Под его руководством россияне провели две встречи, где ни разу не смогли одержать победу. <br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Гус(1).jpg" style="height:497px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Гус Хиддинк</strong></span><br /> <br /> <strong>Срок работы: </strong>с 9 июля 2006 по 30 июня 2010 года<br /> <br /> <strong>Главное достижение:</strong> третье место на Евро-2008<br /> <br /> <strong>Главная неудача:</strong> вылет в стыковых матчах к ЧМ-2010 с командой Словении<br /> <br /> Гуса Хиддинка в России просто боготворят. Для многих он – волшебник, подаривший фанатам незабываемые минуты счастья. С Хиддинком сборная России добилась наилучшего успеха в своей истории – третьего места на Евро-2008. Остановить россиян на том турнире смогли только грозные испанцы, эпоха царствования которых начиналась именно тогда. После Евро многим российским футболистам открылась дорога в Европу, но вот концовка нахождения Хиддинка на посту главного тренера сборной получилась неудачной. Россияне сенсационно пролетели мимо чемпионата мира, уступив в стыковых матчах команде Словении. Хиддинк этого не выдержал и ушел в отставку.<br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Дик(2).jpg" style="height:446px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Дик Адвокат</strong></span><br /> <br /> <strong>Срок работы:</strong> с 15 июля 2010 по 16 июня 2012<br /> <br /> <strong>Главное достижение: </strong> раскрыл для сборной Алана Дзагоева<br /> <br /> <strong>Главная неудача:</strong> провал на Евро-2012<br /> <br /> Старину Дика в сборной приняли прекрасно, так как все помнили его чемпионские достижения с «Зенитом». Вот только сборная России при Адвокате не смогла добиться результата там, где он у нее фактически был в кармане. На Евро-2012 наша команда стартовала с уверенной победы над Чехией, где блеснул талантом Алан Дзагоев. Но все для России перечеркнула встреча с Грецией, где исход предрешил единственный гол Карагуниса в добавленное к первому тайму время. Однако судьба Дика Адвоката была решена еще до турнира – тренер отказался продлевать контракт со сборной России.<br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Капелло(3).jpg" style="height:419px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Фабио Капелло</strong></span><br /> <br /> <strong>Срок работы:</strong> с 26 июля 2012 по 14 июля 2015<br /> <br /> <strong>Главное достижение:</strong> привлечение молодежи к играм сборной<br /> <br /> <strong>Главная неудача: </strong>неудачное выступление на ЧМ-2014<br /> <br /> Фабио Капелло все будут помнить только из-за его огромной зарплаты и неустойки, которую РФС еще до конца не выплатил тренеру за досрочное расторжение контракта. Сборная России при Фабио Капелло вроде бы уверенно попала на чемпионат мира в Бразилии, но с той же уверенностью там и провалилась. Капелло сохранил работу даже после этого, однако в отборочном турнире к Евро россияне не показывали какой-либо слаженной игры и не добивались результата. Об отставке с Капелло договаривались долго, попутно задерживая ему зарплату. Но все разрешилось благополучно для обеих сторон – тренер отправился в свободное плавание, а РФС снял с себя финансовое бремя.<br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong><img alt="" src="https:///images/upload/Ленечка(1).jpg" style="height:520px; width:720px" /><br /> <br /> Леонид Слуцкий</strong></span><br /> <br /> <strong>Дата начала работы:</strong> 7 августа 2015<br /> <br /> <strong>Цели: </strong><br /> <br /> 1. Выход на Евро-2016;<br /> 2. Смена поколений в сборной;<br /> 3. Наладить атакующую игру;<br /> 4. Сделать так, чтобы страна поверила в свою сборную;<br /> 5. Контролировать амплитуду раскачивания.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437026" target="_blank"><span style="font-size:16px">Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие</span></a><br /> <br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong><em>"Бомбардир" дарит подарки! </em></strong></span><em><a href="https:///news/?id=437116" target="_blank">Подробнее</a></em><br /> </p> <p> </p>