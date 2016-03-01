I am a God. Роналду, Бышовец и другие футболисты и тренеры круче Канье Уэста

Всем нам посчастливилось жить в эпоху, когда творит величайший из гениев. Пусть и самопровозглашенный. Это не так важно, ведь скромность богоподобным личностям не к лицу. Нам лишь остается с улыбкой активно качать головой в ответ на его монументальные изречения и скупать шедевральные альбомы. Канье Уэст – единственная сакральная фигура, с которой будут ассоциировать наше пропащее поколение. Пусть он не отличает спартанцев от римлян и не понимает шуток про рыбные палочки, все равно каждый человек в мире четко осознает одно: если бог и существует, то он точно черный.

Ниже – топ-пять великих цитат Канье, которые когда-нибудь окажутся в граните:

"Да ладно вам! Как можно быть мною и хотеть при этом быть кем-то еще?"

"Я постоянно делаю ошибки в слове genius, как так можно! Ирония судьбы!"

"Мой батя воспитывал меня в строгости и многое запрещал. Но тетя была более благосклонна, и как-то раз сводила меня в кино на "Робокопа". Когда мы вернулись с сеанса, я первым делом собирался рассказать об этом бате, но тетя успела меня отдернуть от этого поступка со словами: "Ну и любишь же ты себе проблемы создавать!". И, знаете, она права. Я люблю трудности, и часто сам себе ставлю преграды, даже подсознательно. Это как пройти видеоигру на самом сложном уровне – ни с чем не сравнимое ощущение. Ощущение, что ты самый лучший, величайший человек на Земле"

"Я буду главой компании, чья стоимость в итоге составит миллиарды долларов, потому что я знаю все ответы. Я понимаю культуру. Я есть центр"

"Я Бог. Но моя самая большая трагедия в жизни – я никогда не увижу своего собственного выступления"

Когда-нибудь мистер Уэст положит к ногам и футбол, как уже было сделано с музыкой. Однако его дочурка пока лишь учится в него играть. Поэтому нам пришлось немного побогохульствовать и найти 10 "Канье Уэстов" современного футбола.

Стэн Коллимор

Оценка:

"Две массажистки этого клуба ["Фулхэма"] выжимали из меня все соки. Большую часть времени я проводил у них на столе и о футболе думать совсем не хотелось"

"Я гарантирую, что через месяц с того момента, как снова начну играть в АПЛ, я вновь вернусь на уровень топ-форвардов. Я вполне могу еще оказаться на чемпионате мира в качестве игрока. Я не вижу нападающих, которые могут мне в этом помешать"

"Было время, когда я спал с четырьмя – пятью девушками за день. Это все из-за постоянного ощущения одиночества, которое приходит, как только я остаюсь один в своем доме в Кэнноке"

Эшли Коул

Оценка:

"Мои худшие опасения подтвердились, когда Тьерри и я стояли в центральном круге после финального свистка. Его имя пел весь стадион, в то время как мой вклад встретили оглушительным молчанием. Я будто был невидимкой"

"Я не мог поверить, когда они [представители "Челси"] предложили мне 60 000 фунтов в неделю! ("Арсенал" тогда же предлагал 55 000)

"Болельщики "Арсенал" получили то, что хотели: я ушел и стал настоящим победителем"

Антонио Кассано

Оценка:

"Я обожаю секс и еду. Это мои главные жизненные страсти. За всю жизнь у меня было порядка 600-700 женщин, 20 из которых хорошо известны в мире шоу-бизнеса. Если бы не футбол, я стал бы преступником. Никогда в своей жизни я не работал. Так как попросту не знаю, как это делается"

"Теперь ты не в убогом "Удинезе". Тут мой дом, а не твой" (в адрес Спалетти)

"Я играю, когда хочу, и с этим ты ничего не сможешь сделать. Ты – никто, а я привык разговаривать с мужчинами" (в адрес Дельнери)

"Я думал, что я – новый Марадона. Я чувствовал, что могу выиграть все матчи своими усилиями. На поле я думал только о себе"

Джоуи Бартон

Оценка:

"Ширер меня критикует? Молодец, правильно делает, я облажался, когда получил ту красную карточку. Но дальше-то что? Да, Ширер был игроком круче, чем я. Но у меня прическа лучше, и одежду я умею выбирать, в отличие от него. Алан, тебе не надоели твои безвкусные майки, а? И вообще, Ширер – ничтожество, а я личность"

"Кстати, ничего так игрок этот Месси. Конечно, не моего уровня, но все же неплох"

"Здорово, если Бекхэм перейдет в "ПСЖ". Правда, Дэвид будет жестоко разочарован, когда поймет, что не он самый красивый англичанин французского футбола. Бартон все же симпатичнее вышел"

"Решил не выдвигать свою кандидатуру на пост Папы Римского. Возможно, в следующий раз. Мои поздравления, Отец Франциск"

Никлас Бендтнер

Оценка:

"Я перейду туда, где буду счастлив и смогу регулярно играть. В команду, за которую я смогу забивать голы и выигрывать трофеи. Я не хочу сидеть на скамейке и наблюдать, как выступают другие. Я люблю выходить на поле в каждом матче. Какая бы команда была бы для меня идеальной? "Реал Мадрид" или "Барселона"

"Я хочу стать лучшим бомбардиром в АПЛ, лучшим бомбардиром чемпионата мира, и в течение ближайших пяти лет намерен попасть в пятерку лучших нападающих мира. Поверьте мне, это произойдет. Я смотрю на других игроков, анализирую свои способности и не вижу ничего, что может мне помешать. Наверняка люди скажут: "Да что он такое говорит?" Но я уже добивался многого и смогу добиться большего, после чего буду сидеть и смеяться над ними"

"Когда я попал в аварию, сильно испугался за свое тело. Выбравшись из машины, первым делом я снял с себя всю одежду, включая штаны, рассмотрел себя в боковом зеркале, обошел машину, а затем вновь тщательно осмотрел себя спереди и сзади. И только потом я полез в машину искать телефон, чтобы позвонить отцу и сказать, что со мной все в порядке"

"Если вы спросите, являюсь ли я одним из лучших нападающих в мире, то я бы отвечу "да", потому что я действительно уверен в этом"

Марио Балотелли

Оценка:

"Сильвио Берлускони говорит, что самый талантливый итальянский игрок – Антонио Кассано. Или он врет, или просто не знает о существовании Балотелли"

"Как-то меня обыскивали полицейские и нашли в заднем кармане пять тысяч фунтов. Они поинтересовались, почему я ношу такие деньги в джинсах. Я им ответил: "Потому что я богат"

"Однажды я подошел к Роналду и сказал: "А я лучше тебя играю в футбол"

"В мире есть только один игрок, который немного лучше меня. Это Месси. Все остальные позади"

"Я не плохой парень, я просто застенчивый"

Жозе Моуринью

Оценка:

"Последние два года были неудачными для "Челси". Упадок начался после моего ухода, и это не совпадение"

"Пожалуйста, не подумайте, что я слишком горд и заносчив. Но я уже успел выиграть Лигу чемпионов, потому, конечно, я Особенный"

"Я планирую изменить футбольную философию, в мире нет тренеров с такими же идеями, как у меня"

"Когда я хочу услышать умного человека, я начинаю говорить"

"Бог, наверное, меня считает отличным парнем. По крайней мере, мне так приходится думать, иначе он не дал бы мне то, что у меня есть сейчас: счастливую семью, работу, о которой я всегда мечтал. Он так много помогал мне, что должен быть высокого мнения обо мне"

"Если бы я искал легкую работу, то остался бы в "Порту". Великолепное голубое кресло, победа в Лиге чемпионов, Бог, а после Бога – я"

"Я не лучший тренер в мире, но не думаю, что кто-то лучше меня"

Криштиану Роналду

Оценка:

"После того, как Месси выиграл эту награду три раза подряд, я сказал, что больше сюда не приду. Зачем мне вообще сюда приходить, если у меня все так хорошо идет в клубе?"

"Почему я должен завидовать Месси? Я – Криштиану Роналду, и мне по силам выиграть больше трофеев, чем кому бы то ни было"

"Я всегда хочу выкладываться на все сто – и это моя слабость"

"Жорже Мендеш – лучший агент в мире, Криштиану Роналду среди агентов"

"Я стою больше, чем 94 миллиона евро"

"Если бы у сборной Португалии было два или три Криштиану Роналду, мне жилось бы спокойнее. Но у нас только один"

"Люди освистывают меня, потому что я красив, богат и являюсь великим футболистом"

"Я был создан для того, чтобы стать лучшим"

Анатолий Бышовец

Оценка:

"Я думаю, что был в оппозиции с первых шагов, которые сделал на этой земле"

"С Хиддинком мы только здороваемся при встрече. Нам даже не нужно лишних слов, чтобы понять друг друга. Мы, как два мудреца: смотрим в глаза и осознаем, что происходит"

"Смог бы плохой тренер сделать чемпионом Азии сборную Южной Кореи, с футболистами которой позже добился успеха Хиддинк на мундиале 2002 года?"

"Несколько лет назад в "Зените" точно так же, как Месси, у меня играл Куртиян"

"Возможно, благодаря мне Тимощук стал одним из лучших полузащитников-универсалов в Европе"

"Клевещут на меня много. Но хочу заметить, что клевета не прилипает к посредственностям. Только к людям, чего-то стоящим. Я давно уже отношусь к этим наговорам спокойно. Говорят, что о человеке можно судить по тому, какие у него друзья и враги. Друзья у меня хорошие, враги – сильные"

"Клевета довела Сократа до смерти, я уж молчу о Чаадаеве и других. История знает много примеров негодяев, но мы все равно идем вперед"

"Когда я пришел тренировать португальский Маритиму, команда была разрознена. Я обратил внимание, что собранные в клубе португальцы и бразильцы очень религиозны. Тогда я попросил как бы невзначай повесить в кабинете мою фотографию на аудиенции с папой Иоанном Павлом II"

"В какой-то момент пришел к тому, что меня не интересует мнение толпы, мне важна только своя собственная оценка самого себя"

"Как меня могут с кем-то сравнивать, если никто ничего подобного не добивался? Слава блестит как золото, но ржавеет как железо. Это сказал сидящий перед вами человек"

"Светочи делятся своими знаниями. Они учат людей"

Златан Ибрагимович

Оценка:

"Я полностью уверен, что французы на Евро-2016 будут рады мне больше, чем сборной Франции. Каждая команда, за которую я играл по ходу карьеры, доминировала, ведь за нее играл я"

"Чемпионат мира без меня будет неполноценным, его не стоит смотреть. Значит, нет смысла ждать его"

"Травмированный Златан – это самая прекрасная и очень важная новость для любой команды"

"Когда в твою честь устанавливают статую в Музее восковых фигур Гревен, испытываешь удивительные чувства. Мой двойник выглядит очень сосредоточенным, прямо как я, когда играю на поле. Следующий шаг? Не знаю… Может быть, стоит заменить Эйфелеву башню на статую Ибрагимовича"

"Быть крутым – это не всегда легко"

"Я верующий человек, но даже Господь не может оценить мою игру лучше, чем я сам"

"Что подарю жене на день рождения? Ничего. У нее же есть Златан"

Винни Джонс, псих Де Йонг, баба-костолом и другие футболисты, которые круче Дэдпула

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