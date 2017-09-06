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  • Сериал «Твин Пикс» закончился. Кстати, он очень похож на РФПЛ

Сериал «Твин Пикс» закончился. Кстати, он очень похож на РФПЛ

Агент Дейл Купер – Сергей Галицкий

Купер – самый идеальный персонаж из мира «Твин Пикс»: трудно представить себе девушку, что не влюбилась в молодого Кайла Маклахлена с кружкой вкусного кофе и чарующей улыбкой. Спустя 26 лет Купер все так же подтянут и красив, хоть и на четверть века впустил в свое тело дьявольскую природу Боба. А кто в нашем чемпионате настолько же идеален, как Купер? Ответ – Сергей Галицкий.

Когда мы говорим, что в РФПЛ все плохо, команды не развиваются, а президенты интересуются только наживой, мы всегда делаем оговорку: это не про Галицкого. Когда мы тычем пальцем в сторону «Крестовского», то следом говорим: а вот Галицкий построил отличный стадион в Краснодаре. Президент «быков» – наш Дейл Купер, которого не в чем упрекнуть. Главное, чтобы в него не вселился Боб.

Лора Палмер – российский футбол, Боб – лимит на легионеров, Лиланд Палмер – Виталий Мутко

Приготовьтесь к очень сложной схеме. Кто следил за «Твин Пиксом», знает, что главную героиню и красотку Лору Палмер убил ее отец Лиланд, в которого вселился злой дух Боб. В нашем чемпионате все пошло по аналогичному плану: в теле президента РФС Виталия Мутко поселилась нечистая сила – лимит на легионеров – и добавила нам тонну проблем.

Теперь молодые игроки получают здесь огромные зарплаты, а стоящих легионеров вроде Рондона продают за рубеж, ведь в основе должны играть наши. Мутко же снова и снова защищает лимит, как будто Боб никуда не девался и не перепрыгнул в тело агента Купера.

Гордон Коул – Александр Бубнов

Гордон Коул – персонаж, которого играет сам Линч. Это глухой начальник агента Купера; он постоянно громко кричит, хотя ему, наверное, об этом неизвестно. Гордона очень сложно перебить и вообще он сам себе на уме – в точности как Александр Бубнов, который, войдя в раж, не замечает вокруг себя ни соведущих, ни красивых девушек.

Кроме того, Александр Викторович – такой же босс, как Коул; посмотрите пару эфиров «Экспертизы Бубнова», и у вас не останется в этом сомнений.

Бенджамин Хорн – Евгений Гинер

Тут стопроцентное попадание: только взгляните на то, как в первом сезоне самоуверенный и хищный бизнесмен Хорн покуривает свою бесконечную сигару. Это же тот самый Гинер начала 2000-х, который пускал дымок в вип-ложах российских стадионов. Если Гинер все купил, то Бенджамин Хорн всем владел – универмагом, твинпиксовским отелем «Грейт Нотерн» и казино/борделем «Одноглазый Джек».

В новом сезоне мы снова видим Хорна на наших экранах – постаревшим, но по-прежнему в делах. Как тут не предположить, что через 26 лет поседевший Гинер будет привычно проворачивать бодрые сделки и рулить армейским клубом по направлению к золоту?

Шериф Гарри Трумен – Роман Еременко

А тут преимущественно портретное сходство. Пока Роман отбывает дисквалификацию за то, что вынюхал белую дорогу, он может пересмотреть первые сезоны «Твин Пикса» и полюбоваться на шерифа Трумена – ну или просто заглянуть в зеркало.

Шериф, кстати, тот еще отчаянный парень: спит с китаянкой Джози – девушкой с темным мафиозным прошлым. Так что его сходства с Еременко на одной внешности не заканчиваются.

Агент Филипп Джеффрис – Анатолий Бышовец

Агент Джеффрис, роль которого исполнил Дэвид Боуи, появляется только в приквеле «Твин Пикс: Сквозь огонь». Джеффрису было известно о существовании Черного вигвама, но, обладая особым знанием, он стремительно исчезает – примерно как Анатолий Бышовец, что давным-давно никого не тренировал, хотя знает о футболе больше других.

Сияние Бышовца вряд ли когда-либо еще озарит российский футбол, равно как звездный лик Боуи засветился в «Твин Пиксе» всего на пару минут. Но мы обо всем прекрасно помним и знаем, кого при особом случае расспрашивать о Черном вигваме.

Черный вигвам − ФНЛ

Черный вигвам – таинственное потустороннее пространство, откуда происходят злой дух Боб, танцующий карлик, великан и даже говорящее дерево. На нашем языке Черный вигвам – это ФНЛ, куда засасывает несчастные клубы, и вернутся далеко не все.

Посещение вигвама даже самого хорошего человека превратит в монстра, а самый достойный клуб – в его недостойное подобие. Неудивительно, что команды из РФПЛ остерегаются этого места, ведь однажды рухнувший в вигвам может оттуда никогда не выбраться.

***

«Твин Пикс» – такой же уникальный мирок со своими законами, как российский чемпионат. Здесь слишком сильно беспокоятся о качестве кофе и слишком слабо – о паранормальной сущности самого городка. Дама с поленом, Черный вигвам, совы, которые не то, чем кажутся – все это такие же странности, как футбол в заснеженном декабре и матчи «Урала» с «Тереком». Впрочем, именно за эту необычную помесь сюра и реальности зрители и полюбили «Твин Пикс». А мы, если и любим наш чемпионат, то тоже во многом за это.

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ЦСКА Краснодар Еременко Роман Бышовец Анатолий Мутко Виталий Бубнов Александр Гинер Евгений Галицкий Сергей
Комментарии (10)
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marslond
1495705613
Интересная и оригинальная идея автора. Кстати, Бубнов очень похож на Коула
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Тоторо
1495707346
Автору 5 с плюсом...и за прекрасное воображение, и за неплохие аналогии.
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Karpathian
1495712497
отлично
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vick-north-west
1495716910
Не все любят российский футбол и тем более американские сериалы...
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talgatnurzhanov2006
1495718571
а где Ли, тот который с параличом типа. С Федуном можно было бы сравнить.
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DUMOH
1495722702
И тут Гинер все купил...Совпадение?Не думаю)))))))))))))))))))))))))
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Dammit
1495773555
Автор молодец, сравнить русский футбол с "Твин Пиксом" - мало кому бы пришло в голову)Жаль, наш футбол не такой культовый и великолепный, как фантазия Линча
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vayka
1504801916
что то общее есть
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mihail200606
1504803574
какая то очень похожая статья была когда Твин пикс только хотели запускать в этом году... или это она же?
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