Сериал «Твин Пикс» закончился. Кстати, он очень похож на РФПЛ

Агент Дейл Купер – Сергей Галицкий

Купер – самый идеальный персонаж из мира «Твин Пикс»: трудно представить себе девушку, что не влюбилась в молодого Кайла Маклахлена с кружкой вкусного кофе и чарующей улыбкой. Спустя 26 лет Купер все так же подтянут и красив, хоть и на четверть века впустил в свое тело дьявольскую природу Боба. А кто в нашем чемпионате настолько же идеален, как Купер? Ответ – Сергей Галицкий.

Когда мы говорим, что в РФПЛ все плохо, команды не развиваются, а президенты интересуются только наживой, мы всегда делаем оговорку: это не про Галицкого. Когда мы тычем пальцем в сторону «Крестовского», то следом говорим: а вот Галицкий построил отличный стадион в Краснодаре. Президент «быков» – наш Дейл Купер, которого не в чем упрекнуть. Главное, чтобы в него не вселился Боб.

Лора Палмер – российский футбол, Боб – лимит на легионеров, Лиланд Палмер – Виталий Мутко

Приготовьтесь к очень сложной схеме. Кто следил за «Твин Пиксом», знает, что главную героиню и красотку Лору Палмер убил ее отец Лиланд, в которого вселился злой дух Боб. В нашем чемпионате все пошло по аналогичному плану: в теле президента РФС Виталия Мутко поселилась нечистая сила – лимит на легионеров – и добавила нам тонну проблем.

Теперь молодые игроки получают здесь огромные зарплаты, а стоящих легионеров вроде Рондона продают за рубеж, ведь в основе должны играть наши. Мутко же снова и снова защищает лимит, как будто Боб никуда не девался и не перепрыгнул в тело агента Купера.

Гордон Коул – Александр Бубнов

Гордон Коул – персонаж, которого играет сам Линч. Это глухой начальник агента Купера; он постоянно громко кричит, хотя ему, наверное, об этом неизвестно. Гордона очень сложно перебить и вообще он сам себе на уме – в точности как Александр Бубнов, который, войдя в раж, не замечает вокруг себя ни соведущих, ни красивых девушек.

Кроме того, Александр Викторович – такой же босс, как Коул; посмотрите пару эфиров «Экспертизы Бубнова», и у вас не останется в этом сомнений.

Бенджамин Хорн – Евгений Гинер

Тут стопроцентное попадание: только взгляните на то, как в первом сезоне самоуверенный и хищный бизнесмен Хорн покуривает свою бесконечную сигару. Это же тот самый Гинер начала 2000-х, который пускал дымок в вип-ложах российских стадионов. Если Гинер все купил, то Бенджамин Хорн всем владел – универмагом, твинпиксовским отелем «Грейт Нотерн» и казино/борделем «Одноглазый Джек».

В новом сезоне мы снова видим Хорна на наших экранах – постаревшим, но по-прежнему в делах. Как тут не предположить, что через 26 лет поседевший Гинер будет привычно проворачивать бодрые сделки и рулить армейским клубом по направлению к золоту?

Шериф Гарри Трумен – Роман Еременко

А тут преимущественно портретное сходство. Пока Роман отбывает дисквалификацию за то, что вынюхал белую дорогу, он может пересмотреть первые сезоны «Твин Пикса» и полюбоваться на шерифа Трумена – ну или просто заглянуть в зеркало.

Шериф, кстати, тот еще отчаянный парень: спит с китаянкой Джози – девушкой с темным мафиозным прошлым. Так что его сходства с Еременко на одной внешности не заканчиваются.

Агент Филипп Джеффрис – Анатолий Бышовец

Агент Джеффрис, роль которого исполнил Дэвид Боуи, появляется только в приквеле «Твин Пикс: Сквозь огонь». Джеффрису было известно о существовании Черного вигвама, но, обладая особым знанием, он стремительно исчезает – примерно как Анатолий Бышовец, что давным-давно никого не тренировал, хотя знает о футболе больше других.

Сияние Бышовца вряд ли когда-либо еще озарит российский футбол, равно как звездный лик Боуи засветился в «Твин Пиксе» всего на пару минут. Но мы обо всем прекрасно помним и знаем, кого при особом случае расспрашивать о Черном вигваме.

Черный вигвам − ФНЛ

Черный вигвам – таинственное потустороннее пространство, откуда происходят злой дух Боб, танцующий карлик, великан и даже говорящее дерево. На нашем языке Черный вигвам – это ФНЛ, куда засасывает несчастные клубы, и вернутся далеко не все.

Посещение вигвама даже самого хорошего человека превратит в монстра, а самый достойный клуб – в его недостойное подобие. Неудивительно, что команды из РФПЛ остерегаются этого места, ведь однажды рухнувший в вигвам может оттуда никогда не выбраться.

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«Твин Пикс» – такой же уникальный мирок со своими законами, как российский чемпионат. Здесь слишком сильно беспокоятся о качестве кофе и слишком слабо – о паранормальной сущности самого городка. Дама с поленом, Черный вигвам, совы, которые не то, чем кажутся – все это такие же странности, как футбол в заснеженном декабре и матчи «Урала» с «Тереком». Впрочем, именно за эту необычную помесь сюра и реальности зрители и полюбили «Твин Пикс». А мы, если и любим наш чемпионат, то тоже во многом за это.

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