10 самых жарких матчей «Спартака» и «Локомотива»

Чемпионат России-1992

«Спартак» – «Локомотив» – 4:1

Матч вошел в историю по двум причинам: во-первых, после этой победы «Спартак» официально стал первым чемпионом России, а во-вторых, сразу по окончании игры на поле «Лужников» выбежали болельщики красно-белых – такое в российской истории вообще происходило крайне редко. Интрига же, по сути, была убита еще в первом тайме, когда отличились Пятницкий и Онопко. После перерыва по голу забили Радченко и Бесчастных, а гол престижа у «Локо» провел будущий форвард «Спартака» Мухамадиев, который через пару лет забьет победный мяч киевскому «Динамо» в Лиге чемпионов.

Финал Кубка России-1995/96

«Спартак» – «Локомотив» – 2:3

За полгода до этого финала спартаковцы выиграли шесть матчей в группе Лиги чемпионов, а затем лишились почти всех своих лидеров и уже никакие Черчесов, Кульков и Юран не могли помочь команде в главной игре на Кубок. «Спартак» и «Локо» наколотили по два гола еще в первом тайме – сначала счет открыл железнодорожник (и, кстати, спартаковский воспитанник) Косолапов, затем Липко едва ли не с центра поля забил Овчинникову, а после этого Никифоров и Косолапов реализовали пенальти. Решающим стал гол Дроздова за шесть минут до конца. В момент вручения кубка весь стадион скандировал спартаковские кричалки, но победителей это совершенно не смущало. «Мы играем одним составом уже три сезона, у нас прекрасная команда, успех к которой рано или поздно должен был прийти. В этом сезоне мы сделали ставку на Кубок и добились своего», – сказал Юрий Семин, в день финала справивший свое 49-летие.

Чемпионат России-1997

«Спартак» – «Локомотив» – 4:2

Осенью 97-го чемпионство в последнем туре между собой разыграли «Спартак» и «Ротор», «Локомотив» же вывалился из чемпионской гонки гораздо раньше, но Олег Романцев своеобразно настраивал своих подопечных на тяжелый бой: «На установке я предупредил своих футболистов, что нам будет противостоять клуб, который является на данный момент самым сильным в стране». Однако в первом тайме стало ясно, почему «Локо» в тот год не бился за золото – пропускали тогда красно-зеленые много, а от «Спартака» отхватили сразу три гола в первом тайме (отличились Тихонов, Бузникин и Ширко).

Впрочем, после перерыва первый ответный мяч забил Маминов, а затем очень красивый гол удался Бородюку. У «Локо» был шанс даже восстановить равновесие, но вместо этого окончательный счет 4:2 за пять минут до конца оформил Титов. «Особенного огорчения после этого поражения я не испытываю, – признался после матча Юрий Семин. – Какая разница – 2:3 или 2:4, мы бежали вперед, чтобы забить. Хочу поздравить «Спартак» с победой и пожелать им занять первое место».

Чемпионат России-1999

«Спартак» – «Локомотив» – 3:0

Главный матч сезона-99 состоялся через неделю после трагичной игры с Украиной. Место в воротах «Спартака» занял антигерой Филимонов, которого фанаты красно-белых встретили овациями и баннером «Саша, верим». «Спартак» разгромил «Локо» и убил интригу в чемпионате за три тура до финиша, а Юрий Семин после игры поздравил Олега Романцева с чемпионством. Похоже, решение Семина передвинуть центрального защитника Дроздова на фланг под Тихонова и стало роковым, о чем сам тренер и заявил: «Возможно, мы дали ему не ту роль». Именно легендарный спартаковский полузащитник, справлявший в тот вечер свой день рождения, техничным ударом открыл счет в матче, а Ковтун удвоил преимущество еще в первом тайме. Разгром оформил Робсон, а красивый гол Кечинова был отменен из-за офсайда.

Чемпионат России-2000

«Локомотив» – «Спартак» – 3:2

Матч первого круга закончился нулевой ничьей и несколькими удалениями, а также незабитым пенальти Тихонова в добавленное время, а вторая игра принесла сразу пять забитых мячей и волевую победу «Локо», которую никто не удосужился показать по телевизору. И никто кроме 26 тысяч болельщиков на стадионе «Динамо» не увидел, как «Спартак» забил два гола к 37-й минуте (Штолцерс, а затем Мор с пенальти), но не смог удержать даже ничью. Джанашия отыграл один гол еще к перерыву, сразу после него счет сравнял Чугайнов, а Лоськов реализовал пенальти за 13 минут до конца. Конечно же, не обошлось без сравнения с блистательной игрой Англия – Португалия (2:3), состоявшейся на чемпионате Европы за месяц до московского дерби. Победив забуксовавший «Спартак», интригу в чемпионате «Локо» возродил, но своего чемпионства ему пришлось ждать еще два года.

Чемпионат России-2003

«Спартак» – «Локомотив» – 2:5

«Локо» в ранге чемпиона, «Спартак» впервые без Романцева, клубы друг от друга в четырех очках. В том же туре своим первым голом за ЦСКА отметился Ивица Олич, но это событие отошло на второй план – уж слишком сильно досталось «Спартаку», который еще не успел приучить всех к своим неудачам. Впрочем, что еще было ждать от него под руководством Андрея Чернышова, который хоть и оштрафовал после матча и себя и всю команду, но так и остался в спартаковской истории одним из самых кошмарных его тренеров. В тот день Рината Дасаева чествовали, как игрока, попавшего в сотню лучших футболистов мира, а затем ему предстояло наблюдать за тем, как спартаковский кипер Шафар вытаскивает пять мячей из своих ворот.

К 61-й минуте, когда спартаковские фанаты начали покидать «Лужники», «Локо» вел уже 4:0 благодаря дублю Ашветии и точным ударам Бузникина и Маминова. Титов сделал счет чуть поприличнее, ближе к концу матча отличились защитники – Игнашевич и Белозеров, а «Спартак» установил аж 10 клубных антирекордов. «Позор», «кошмар» и «ужас» – у Чернышова, Червиченко и Титова нашлись свои эпитеты.

Чемпионат России-2005

«Локомотив» – «Спартак» – 1:1

А в первый сезон без Юрия Семина «Локомотив» умудрился не только растерять солидный запас очков, фактически подарив золотые медали ЦСКА, но и потерять второе место. «Серебряный» матч состоялся в последнем туре – «Спартак» устраивала ничья, «Локо» требовалось побеждать. Упорная игра долгое время проходила без голов и моментов, но в начале второго тайма свой шанс железнодорожники упустили, когда выход один на один не реализовал Челидзе.

Ответ «Спартака» был убийственным – проводивший великолепную осень Калиниченко навесил точно на голову Титову, и тот открыл счет, а затем гол Пьяновича не засчитали из-за офсайда. У «Локомотива» толком не получалось создавать даже подобие опасных моментов, но ответный гол они все-таки забили не без помощи рикошета (отличился Асатиани). В нервной концовке «Спартак» выстоял и завоевал право выступить в Лиге чемпионов.

Чемпионат России-2007

«Локомотив» – «Спартак» – 4:3

Пожалуй, самый огненный матч между этими командами состоялся девять лет назад – тогда Анатолий Бышовец во главе «Локо» смог обыграть «Спартак» аж четыре раза (дважды в чемпионате и еще два раза в Кубке), и последняя его победа запомнилась особо. Красно-белые здорово начали, забив два гола уже к 20-й минуте (оба на счету Павлюченко, один из которых – с сомнительного пенальти), но растеряли свое преимущество еще в первом тайме, пропустив от Одемвингие и Сычева. После перерыва неудавшийся летний трансфер «Спартака» Одемвингие забил еще один гол, однако Павлюченко оформил хет-трик, а затем Дзюба поразил штангу ворот соперника.

3:3, матч катился к ничьей, но последний стандарт принес суперэмоциональную победу «Локомотиву» – расторопнее всех в чужой штрафной оказался Асатиани. В сентябре 2007-го на последней минуте «Спартак» упустил возможность победить ЦСКА и сыграть вничью с «Локо». Пожалуй, именно эти неудачи и стоили ему чемпионства.

Чемпионат России-2008

«Локомотив» – «Спартак» – 2:2

Следующее лето принесло «Спартаку» одни разочарования: тут и 1:5 в дерби от ЦСКА, и итоговые 2:8 от киевского «Динамо» в Лиге чемпионов, и ссылка в дубль Титова и Калиниченко. Среди этих событий уместился и драматичный матч с «Локомотивом», когда фанаты красно-белых покинули трибуну еще в самом начале, а их команда к перерыву горела 0:2 после голов Билялетдинова и Сычева. Фанаты «Локо» предвкушали разгром – все шло по плану, но после перерыва «Спартак» сократил разрыв в счете усилиями Павлюченко, а Баженов на четвертой добавленной минуте принес своему клубу ничью, забив 1000-й гол красно-белых в российских чемпионатах.

«На стандартах мы играем как женская команда», – возмущался после игры главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов. Он, кстати, мог и проиграть, если бы на 96-й минуте мяч после удара Ковача попал не в перекладину, а чуть ниже. Ну а чех угодил в заголовки новостей совсем по другому поводу – после того, как скосил выбежавшего на поле болельщика и схлопотал за это желтую карточку.

Чемпионат России-2011/12

«Спартак» – «Локомотив» – 3:0

«Эменике – «Локомотив» – 5:0» даже было бы правильнее, ведь именно нигерийский форвард «Спартака» отметился хет-триком в той игре, а в следующей – еще и дублем. Последняя же победа красно-белых над красно-зелеными датируется 13-м мая 2012 года – это был еще один своеобразный «серебряный» финал, когда спартаковцы переиграли железнодорожников и закончили чемпионат на втором месте. Любопытно, что семь побед подряд «Спартак» одержал над «Локо» при Карпине, а после его ухода так ни разу в этом дерби выиграть не сумел.