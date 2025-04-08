Бышовец назвал проблемы в игре «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец объяснил поражение бело-голубых от ЦСКА (1:3) в игр 23-го тура РПЛ.

«Динамо» не реализовало то преимущество, которое у них было. Сказалась и погода, она была дискомфортна, повысился уровень брака, что привело к голу в свои ворота.

У «Динамо» есть проблемы при переходе из обороны в атаку, много обводок в центре поля, а это всe создаeт трудности. У меня осталось чувство огорчения. «Динамо» потеряло темп и возможности в борьбе за высокие месте. Было чувство, что команда не готова, может, латиноамериканцам сложно играть в таких условиях.

«Динамо» стоит сосредоточиться на Кубке, всe-таки это трофей. Это можно использовать, как запасной вариант для более успешного выступления в этом сезоне. Можно отыграться с ЦСКА на своeм поле. Это может быть мотивацией. Но будет непросто. Хочется, чтобы оптимизм присутствовал. Тренерам надо создать уверенность, что не всe потеряно.

Не знаю, какое может быть давление на Марцела Личку. Будет итоговый результат сезона, по которому будет приниматься решение по его будущему. Это единственный критерий», – сказал Бышовец.