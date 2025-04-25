Бышовец оценил вариант с трансфером Медины в «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что на вингера «Спартака» Хесуса Медину вряд ли будет спрос в РПЛ.

«Может ли «Динамо» попробовать подписать Медину в пару к Карраскалю? Нет, «Динамо» не до Медины.

Сомневаюсь, что на Медину будет спрос в чемпионате России. Ему не удалось адаптироваться и реализовать свои возможности. Тем более в последнее время на него идeт ещe больше психологического давления после незабитого пенальти.

В России Медина себя не реализовал. Думаю, конфликтная ситуация в ЦСКА, переход в «Спартак» и всe дальнейшее – это звенья одной цепи. Адаптироваться и играть заграницей – это личностное испытание», – сказал Бышовец.