Бышовец оценил вариант с трансфером Медины в «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что на вингера «Спартака» Хесуса Медину вряд ли будет спрос в РПЛ.
«Может ли «Динамо» попробовать подписать Медину в пару к Карраскалю? Нет, «Динамо» не до Медины.
Сомневаюсь, что на Медину будет спрос в чемпионате России. Ему не удалось адаптироваться и реализовать свои возможности. Тем более в последнее время на него идeт ещe больше психологического давления после незабитого пенальти.
В России Медина себя не реализовал. Думаю, конфликтная ситуация в ЦСКА, переход в «Спартак» и всe дальнейшее – это звенья одной цепи. Адаптироваться и играть заграницей – это личностное испытание», – сказал Бышовец.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» решил расстаться с Мединой летом. Клуб принял окончательное решение после промаха вингера с пенальти в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:2). После игры главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что парагваец не должен был исполнять 11-метровый.
- 27-летний парагваец провел в этом сезоне 22 матча за красно-белых, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
- Ранее он выступал за ЦСКА.
- Контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 4 миллиона евро.
Источник: Legalbet