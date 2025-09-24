Бышовец объяснил вызов Захаряна в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал включение полузащитника Арсена Захаряна в расширенный список национальной команды. Помимо игрока «Реал Сосьедад» Валерий Карпин вызвал в национальную команду еще двух легионеров – Матвея Сафонова из «ПСЖ» и Алексея Миранчука из «Атланты Юнайтед».

«Карпин совершенно правильно пытается проверить наших ребят из-за рубежа, давая им возможность сыграться с футболистами из РПЛ. Он старается держать легионеров в обойме, чтобы они не отрывались от атмосферы национальной команды. Поэтому логично, что Захарян получил вызов сразу, как только начал хоть немного играть за свой клуб в Испании.

Совершенно понятно объяснение тренера, что надо показать, что за Арсеном следят. Возможно, он и не попадет в окончательный список. Возможно, ему и не стоит сейчас ехать в сборную и лучше быть в клубе, чтобы сыграть с партнерами по команде и больше потренироваться с ними после травмы. Но показать ему, что о нем не забыли, важно», – сказал Бышовец.