Бышовец вспомнил о встрече с Фергюсоном: «Он спрашивал, кого бы я мог порекомендовать из сборной СССР»

Анатолий Бышовец рассказал о диалоге 34-летней давности с Алексом Фергюсоном, который тогда возглавлял «Манчестер Юнайтед».
– Сейчас говорят о возможном матче против сборной Аргентины. Может ли эта игра стать своего рода прорывом?
– Думаю, да. Когда я тренировал сборную СССР, мы играли против Аргентины в Манчестере в 1991 году. Тот матч мы закончили вничью.
Эта встреча для меня памятна еще тем, что после нее мы встретились с Фергюсоном.
Аргентина – это тоже своего рода сборная Германии, играли они очень жестко. Думаю, если такой матч состоится, то он будет полезен.
– А что вы обсуждали с Фергюсоном?
– Прошедший матч. Естественно, его интересовал и вопрос по нашим игрокам, кого я бы мог порекомендовать. Кем он конкретно интересовался, уже не помню.
- Матч проходил 23 мая 1991 года.
- Тогда СССР и Аргентина сыграли 1:1, забили Оскар Руджери и Игорь Колыванов.