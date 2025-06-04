Бышовец вспомнил о встрече с Фергюсоном: «Он спрашивал, кого бы я мог порекомендовать из сборной СССР»

Анатолий Бышовец рассказал о диалоге 34-летней давности с Алексом Фергюсоном, который тогда возглавлял «Манчестер Юнайтед».

– Сейчас говорят о возможном матче против сборной Аргентины. Может ли эта игра стать своего рода прорывом?

– Думаю, да. Когда я тренировал сборную СССР, мы играли против Аргентины в Манчестере в 1991 году. Тот матч мы закончили вничью.

Эта встреча для меня памятна еще тем, что после нее мы встретились с Фергюсоном.

Аргентина – это тоже своего рода сборная Германии, играли они очень жестко. Думаю, если такой матч состоится, то он будет полезен.

– А что вы обсуждали с Фергюсоном?

– Прошедший матч. Естественно, его интересовал и вопрос по нашим игрокам, кого я бы мог порекомендовать. Кем он конкретно интересовался, уже не помню.