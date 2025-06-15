Бышовец назвал лидера в составе «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в следующем сезоне и отметил полузащитника команды Кристофера Мартинса.

«Не простят ли Станковичу, если он в следующем сезоне покажет такой же результат? «Спартак» – это такая команда, где вообще может быть всe.

Думаю, в клубе был разговор с тренером, что в следующем сезоне нужно показывать результат. Но в «Спартаке» нет лидера, который мог бы влиять на результат и качество игры, кроме Мартинса. Реализация голевых моментов и игры в обороне тоже далеки от идеала.

Много будет зависеть от усиления отдельных позиций – оборона, средняя линия. Атака у них в индивидуальном плане хороша, но только в индивидуальном», – сказал Бышовец.