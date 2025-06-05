Бышовец оценил приглашение Карпина в «Динамо»

Анатолий Бышовец высказался о скором назначении Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.

Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.

Карпин возглавляет сборную с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

– Есть информация, что Карпин может оказаться в «Динамо». Насколько это будет удачный союз в контексте совмещения со сборной России?

– Мы можем говорить о том, что совмещение «Ростова» со сборной России прошло довольно плодотворно. Мы увидели новых молодых игроков, и команда была конкурентоспособной.

Возможности «Динамо» очень большие, поэтому считаю, что воспользоваться таким шансом – абсолютно нормально.

С другой стороны, задачи, которые будут стоять перед ним в новом клубе, уже не просто участие.