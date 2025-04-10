Бышовец: «Может, этот гол Соболева – случайность»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об игре нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».
– Только гол был положительным моментом Соболева в матче с «Локомотивом». В штрафной Александр более эффективен. Он провел очень мало времени на поле.
Рано давать оптимистичные прогнозы. Может, этот гол Соболева – случайность. Пока у Александра нет возможности играть в основном составе, потому что конкуренты выглядят лучше. Отсутствие игровой практики сказывается на настрое Соболева. Ему надо не терять уверенности в себе.
– Почему Соболев не может выиграть конкуренцию у Кассьерры и Лусиано?
– Александр приходил не как основной нападающий. Вопрос в конкуренции, он ее проигрывает. Трудно сказать, станет ли Соболев основным нападающим «Зенита».
- 28-летний Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 22 матча, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
- В прошлом туре он прервал безголевую серию в РПЛ, которая составила 24 матча.