Бышовец: «Может, этот гол Соболева – случайность»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об игре нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».

– Только гол был положительным моментом Соболева в матче с «Локомотивом». В штрафной Александр более эффективен. Он провел очень мало времени на поле.

Рано давать оптимистичные прогнозы. Может, этот гол Соболева – случайность. Пока у Александра нет возможности играть в основном составе, потому что конкуренты выглядят лучше. Отсутствие игровой практики сказывается на настрое Соболева. Ему надо не терять уверенности в себе.

– Почему Соболев не может выиграть конкуренцию у Кассьерры и Лусиано?

– Александр приходил не как основной нападающий. Вопрос в конкуренции, он ее проигрывает. Трудно сказать, станет ли Соболев основным нападающим «Зенита».