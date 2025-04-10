Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Бышовец: «Может, этот гол Соболева – случайность»

Сегодня, 11:57

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об игре нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».

– Только гол был положительным моментом Соболева в матче с «Локомотивом». В штрафной Александр более эффективен. Он провел очень мало времени на поле.

Рано давать оптимистичные прогнозы. Может, этот гол Соболева – случайность. Пока у Александра нет возможности играть в основном составе, потому что конкуренты выглядят лучше. Отсутствие игровой практики сказывается на настрое Соболева. Ему надо не терять уверенности в себе.

– Почему Соболев не может выиграть конкуренцию у Кассьерры и Лусиано?

– Александр приходил не как основной нападающий. Вопрос в конкуренции, он ее проигрывает. Трудно сказать, станет ли Соболев основным нападающим «Зенита».

  • 28-летний Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 22 матча, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • В прошлом туре он прервал безголевую серию в РПЛ, которая составила 24 матча.

Еще по теме:
Таранов: «Сергеев усилил бы ЦСКА, сейчас он однозначно сильнее Соболева» 2
Быстров сказал, при каком условии Соболев сможет забивать в каждом матче 4
Алип выложил фото с тренировки «Зенита»: вместо лица Соболева – дельфинья голова 18
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Бышовец Анатолий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча»
14:41
Российская порнозвезда Luxury Girl назвала самого сексуального футболиста
14:25
1
Фанаты «ПСЖ» – вратарю «Астон Виллы»: «Мартинес – шлюхин сын!»
14:14
1
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
14:02
2
Винисиус сделал выбор между «Реалом» и Саудовской Аравией
13:50
Хвича стал претендентом на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
13:31
Семак отреагировал на видео вечеринки с Венделом
13:23
4
Семак сказал, чего не хватает атаке «Зенита» после ухода Клаудиньо
13:05
7
Экс-тренер сборной России сказал, cмог бы Акинфеев стать легендой в европейском клубе
12:51
ФотоОбъявлены судьи на матчи 24-го тура РПЛ
12:40
14
Все новости
Все новости
Семак отреагировал на видео вечеринки с Венделом
13:23
4
Семак сказал, чего не хватает атаке «Зенита» после ухода Клаудиньо
13:05
7
Экс-тренер сборной России сказал, cмог бы Акинфеев стать легендой в европейском клубе
12:51
ФотоОбъявлены судьи на матчи 24-го тура РПЛ
12:40
14
Бышовец: «Может, этот гол Соболева – случайность»
11:57
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера марта
11:43
1
Комличенко – о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Если им будут помогать, значит, все будет хорошо»
11:28
12
Тюкавин объявил о желании побить рекорды Дзюбы
11:20
3
Стало известно, какую сумму Смолов получил за распродажу инвентаря в Counter-Strike
11:10
1
Бывший игрок сборной России объяснил, почему поехал добровольцем в зону СВО
11:00
1
Полиция проверит заявление избитого в бане футболиста «Пари НН»
10:52
«Матч ТВ» изменил программу на выходные: вместо трех игр РПЛ покажут две
10:48
4
Газзаев: «Семак владеет искусством добывать титулы»
10:35
9
Дзюбу проверили на допинг после установки рекордов
10:29
12
Тюкавин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
10:14
Таранов: «Сергеев усилил бы ЦСКА, сейчас он однозначно сильнее Соболева»
09:51
2
Радимов назвал игрока «Зенита», который может стать лучшим в России
09:26
8
Мостовой раскрыл содержание разговора с Тотти в Москве
09:02
2
Где смотреть матч «Спартак» – «Динамо» Мх: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2025
08:45
1
Черевченко оценил перспективы Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 23:45
4
Черчесов охарактеризовал Акинфеева, проведшего 900-й матч в карьере
Вчера, 22:47
Адвокат сообщил, когда освобожденный по УДО Ефремов сможет посетить «Лукойл Арену»: «Михаил – настоящий болельщик «Спартака»
Вчера, 22:25
9
Стоцкий ответил, чей рекорд существеннее – Овечкина или Дзюбы
Вчера, 22:10
3
Мостовой назвал конкретный тур, когда определится чемпион РПЛ
Вчера, 21:48
2
Стало известно, сможет ли освобожденный по УДО Ефремов посещать матчи «Спартака»
Вчера, 21:10
6
Тюкавин – о восстановлении от травмы: «Спасибо жене, что терпит меня дома»
Вчера, 21:03
1
Тошич раскрыл растение, которое выращивает в промышленных масштабах
Вчера, 20:51
5
Брат Захаряна вызван в сборную Страны Басков
Вчера, 20:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 