Бышовец оценил шансы тройки лидеров РПЛ на золотые медали

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец считает, что качество игроков определенного уровня у «Спартака» ниже, чем у других претенеднтов на титул.
«У «Зенита» и «Краснодара» шансы на чемпионство практически равны, если брать потенциал и качество, хотя обе команды теряли очки после паузы.
Что касается «Спартака», можно отдать должное проделанной работе Станковича, но количество игроков определeнного уровня в целом уступает «Зениту» и «Краснодару».
Здесь больше сумма индивидуальных качеств. В матче с «Ахматом» атака не оправдала себя, реализация была ниже обычного», – сказал Бышовец.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ после 22 туров с 49 очками. «Зенит» идет вторым с 46 баллами. «Спартак» замыкает тройку с 44 очками.
- В четырех весенних турах «быки» потеряли 2 очка, петербуржцы и москвичи – по 5.
Источник: «Чемпионат»