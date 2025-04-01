Бышовец оценил шансы тройки лидеров РПЛ на золотые медали

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец считает, что качество игроков определенного уровня у «Спартака» ниже, чем у других претенеднтов на титул.

«У «Зенита» и «Краснодара» шансы на чемпионство практически равны, если брать потенциал и качество, хотя обе команды теряли очки после паузы.

Что касается «Спартака», можно отдать должное проделанной работе Станковича, но количество игроков определeнного уровня в целом уступает «Зениту» и «Краснодару».

Здесь больше сумма индивидуальных качеств. В матче с «Ахматом» атака не оправдала себя, реализация была ниже обычного», – сказал Бышовец.