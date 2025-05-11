Бышовец оценил игру «Краснодара»: «Не совсем по-чемпионски»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец проанализировал игру «Краснодара» после гостевого матча «быков» в 28-м туре РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Думаю, что «Краснодар» правда играет не совсем по-чемпионски. Помимо достоинства чисто игрового, надо иметь уверенность в достижении цели. У «Краснодара» в игре с ЦСКА и в последних матчах нет ни контроля мяча, ни использования слабых сторон соперника.

Это не первая ошибка «Краснодара». Надо иметь достаточный уровень лидеров команды, которые в проблемных ситуациях будут проявлять инициативу и контроль за соперником.

У «Краснодара» и этого не было, и это удивительно. Раньше у команды таких сбоев не наблюдалось. В психологическом плане, когда повышаются ставки, нужно иметь уверенность. Нельзя быть уверенным в том, что «Краснодар» безошибочно пройдeт оставшиеся матчи», – сказал Бышовец.