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Бышовец объяснил, в чем состоит проблема Соболева

6 мая, 10:29
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Бывший главный тренер «Зенита», «Локомотива», «Динамо» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о нападающем петербуржцев Александре Соболеве. В матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1) форвард сделал дубль.

– Соболева надо хвалить за дубль или ругать за массу нереализованных моментов?

– Я думаю, что забитые мячи соответствуют позиции и амплуа Соболева. Он – игрок штрафной, вратарской. У него идет игра на опережение, борьба с защитниками и единоборства. Я думаю, что сказалось и психологическое состояние Соболева, а отсутствие постоянной игровой практики сказалось на реализации.

Действительно, количество забитых мячей и количество шансов для реализации говорят даже не о классе, а о том, что Соболев на правильном пути. Можно совершить ошибку, но не изменять выбранному пути.

Победа в этом матче не снимает проблему для «Зенита». Проблема – это право на ошибку. Это актуально как для сине-бело-голубых, так и для «Краснодара». Следующие матчи уже предопределяет чемпиона.

– Может ли Соболев еще прогрессировать в «Зените» или он вчера показал свой максимум?

– С моей точки зрения как бывшего игрока и тренера, давать оценку, даже если игра идет с такой хорошо организованной командой как у Гончаренко, нужно с долей учета уровня соперника.

Говоря о победе над Нижним Новгородом при всей старательной игре гостей нельзя не взять во внимание качество атакующих игроков «Зенита»: и Лусиано, и Мостового, и Кассьерры… Это игроки такого уровня, которые давали определенный оптимизм при неопределенности результата.

– Можно ли сказать, что Соболев завершил свои непростую адаптацию в «Зените» и со следующего сезона он на постоянной основе начнет забивать?

Проблема Соболева заключается не в конкуренции с Лусиано, Кассьеррой и Энрике, а заключается только в одном – способности Соболева бороться со своими недостатками. Только в таком случае он сможет выйти на тот уровень, на котором играют остальные игроки «Зенита». Соболеву нужно конкурировать с самим собой.

Я вспоминаю, когда я пришел в национальную сборную СССР. Я стал игроком основного состава, когда меня окружали выдающиеся футболисты: Стрельцов, Банишевский, Малафеев, не говоря уже о моих одноклубниках… Там речь шла всегда о том, чтобы я конкурировал с лучшим самим собой. Только тогда можно было говорить о том, что ты игрок основного состава.

  • 28-летний Соболев провел в этом сезоне 27 матчей за «Зенит», забил 6 голов, отдал 2 передачи.
  • В апреле он преревал безголевую серию в РПЛ, которая составила 24 игры.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Бышовец Анатолий
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Проблема Соболева в том, что это тупое чмо без мозга.
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