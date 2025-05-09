Бышовец поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о праздновании Дня Победы.

9 мая 2025 года Россия отмечает 80‑ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

«Хочется всех поздравить с великим праздником. Смотрел парад сегодня не один, рядом были внуки, правнук. Самому младшему понравилось, особенно, что касалось военной техники. Для него это большое впечатление.

То, что сегодня на трибуне было большое количество гостей со многих стран – это очень показательный момент в важное время. Увиденное сегодня убеждает в том, что победа будет за нами. Я хотел бы отметить, что это общая победа – Украинский фронт был большим.

9 мая – счастливый день или праздник со слезами на глазах? Прошло уже столько времени. Праздник есть праздник. Тем более, что отец воевал, мама. И потери были большие в семье, так что пришлось пережить.

Думаю, что достаточно песни Александра Александрова «Священная война», чтобы проснулись все самые главные патриотические чувства. Тот настрой, который сопутствовал победе», – заявил Бышовец.