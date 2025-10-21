Введите ваш ник на сайте
В «Кайрате» ответили на обвинения в срыве концерта Макса Коржа

Сегодня, 12:28

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев отреагировал на отмененный концерт Макса Коржа.

Музыкальный исполнитель должен был выступить 6 сентября в Алматы на Центральном стадионе, где проводит домашние матчи «Кайрат».

– До вас доходили претензии от фанатов Макса Коржа? Сообщалось, что его концерт отменили из-за выхода «Кайрата» в Лигу чемпионов.

– Я об этом читал, но не понял, откуда такой ажиотаж. К футбольному клубу никто не обращался. Это взаимоотношения города и стадиона. У нас была похожая история с Дженнифер Лопес. С ней был подписан контракт, и нас просто поставили в известность. Мы ответили: «Извините, но в этот момент у нас должен быть матч. Вот наш контракт с городом по стадиону». К нам потом приехали организаторы, и мы с ними беседовали. Договорились, что если матч по результатам жеребьeвки окажется на выезде, то мы не против. Так и получилось. А здесь к нам никто даже не обращался. Мы к этому отношения не имеем. У нас есть свои даты в контракте.

– Когда бронировали стадион, уже закладывались на выход в Лигу чемпионов или другой еврокубок?

– Мы обязаны это предусматривать, потому что даты матчей заранее известны.

Источник: «Чемпионат»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат
