Владелец «Кайрата» ответил на слова Кержакова

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев отреагировал на слова бывшего главного тренера команды Александра Кержакова.

Кержаков расторг контракт с «Кайратом», хотя клуб шел на первом месте в чемпионате.

По словам экс-форварда сборной России, Боранбаев после поражения от «Астаны» ворвался в раздевалку и при игроках стал нецензурно отчитывать Кержакова.

– У нас в редакции Кержаков подтвердил, что решил уйти после оскорблений с вашей стороны. Так ли это?

– Я не хочу это комментировать. Мне кажется, Александру как тренеру ещe нужно работать. Просто пожелаю ему успехов. Вот и всe. Эта тема касается только его и меня. Пусть его тренерская деятельность будет успешной. Как футболист он оказался успешен. Мы его уважаем. Когда мы стали чемпионами, я лично ему позвонил, поблагодарил и пригласил на ужин. Он тогда ещe находился в Алма-Ате. Сказал ему, что первое место – это и его заслуга тоже. Знаю, что и наш главный тренер ему звонил и поздравлял.

– Кержаков получил золотую медаль?

– Нет, он не попал в список и не мог получить золотую медаль.

– Он же провeл значительную часть сезона?

– Нет, лишь четыре месяца – этого мало.