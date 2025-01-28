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  • Эксперт назвал «большой ошибкой» увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Эксперт назвал «большой ошибкой» увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Журналист, эксперт по центральноазиатскому спорту Александр Троицкий оценил увольнение Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Разговоры об отставке Черчесова ходили регулярно, однако сам тренер заявлял, что покидать пост не планирует. Даже встречался с новым президентом Федерации Маратом Омаровым. Вроде бы договорились. Однако в КФФ произошел ряд кадровых перестановок, в частности ушли люди, которые занимались наймом Станислава Саламовича.

На мой взгляд, отставка Черчесова – большая ошибка. Считаю, ему нужно было доработать отбор ЧМ. Сейчас, выходит, сборная откатывается к «заводским настройкам», а до первого матча квалификации остается менее двух месяцев.

Хочу оказаться неправым, но пока уверенно заявляю: зря, ой зря», – написал Троицкий.

  • Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в Лигу C из Лиги B.
  • Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.

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Источник: телеграм-канал Александра Троицкого

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Комментарии (1)
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R_a_i_n
1738043936
Судя по результатам ошибкой было назначать его!
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