Черчесов оценил степень своего владения казахским языком

Уже бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, насколько выучил местный язык.

– Станислав Саламович, язык‑то подучили?

– Вам правду сказать или соврать? Естественно, я знаю какие‑то слова. Но всe равно, хочешь не хочешь, все тебя понимают по‑русски.

Когда я приехал в Венгрию, вот там нужно было вспоминать английский.