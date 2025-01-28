Черчесов оценил степень своего владения казахским языком

Уже бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, насколько выучил местный язык.
– Станислав Саламович, язык‑то подучили?
– Вам правду сказать или соврать? Естественно, я знаю какие‑то слова. Но всe равно, хочешь не хочешь, все тебя понимают по‑русски.
Когда я приехал в Венгрию, вот там нужно было вспоминать английский.
- Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.
- Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в Лигу C из Лиги B.
- Черчесова заменит Али Алиев.