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В Казахстане посчитали заработок Черчесова в сборной

Сборная Казахстана уволила Станислава Черчесова.

  • Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в Лигу C из Лиги B.
  • Черчесова заменит Али Алиев.

«Если верить неофициальной информации, то за прошедший срок российский спец заработал в Казахстане 779 992 евро (51 999 евро – за каждый пропущенный гол). Не стоит забывать и про то, что контракт подписан по схеме «2+2».

Как указывалось в СМИ, за досрочное расторжение трудового договора КФФ обязана выплатить неустойку в размере 1 миллиона евро», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал «Дядя Ваня»

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Комментарии (3)
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Гор--google
1738047452
28 января объявлен теперь национальным праздником,и соответственно выходным днём.Хоть какая-то польза от мангальщика.
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Plyash
1738049603
Не хилые деньги за какие-то пол года.Везёт,как известно,дуракам и пьяницам. Полевого командира,понятно дело,пьяницей не назовёшь.
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BRO_football
1738052748
Молодец, усатый. Здорово кинул казахов на деньги. Ничего не сделал, а заработал много! Лучший!
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