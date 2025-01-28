В Казахстане посчитали заработок Черчесова в сборной

Сборная Казахстана уволила Станислава Черчесова.

Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.

Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в Лигу C из Лиги B.

Черчесова заменит Али Алиев.

«Если верить неофициальной информации, то за прошедший срок российский спец заработал в Казахстане 779 992 евро (51 999 евро – за каждый пропущенный гол). Не стоит забывать и про то, что контракт подписан по схеме «2+2».

Как указывалось в СМИ, за досрочное расторжение трудового договора КФФ обязана выплатить неустойку в размере 1 миллиона евро», – написал источник.