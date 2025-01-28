Подробности увольнения Черчесова из сборной Казахстана

Появились детали увольнения Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Новый президент КФФ Марат Омаров ставил Черчесову задачу отобраться на ЧМ-2026. В группе с Казахстаном – Бельгия, Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн. Напрямую на ЧМ отбирается победитель группы, занявшая второе место сборная отправляется в стыковые матчи. Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025-го.

В недавней беседе Черчесов озвучил главе федерации менее амбициозную перспективу. Тренер объяснял: сборная находится в процессе перестройки и становления, и для выполнения таких задач, как отбор на крупные турниры, потребуется время. Черчесов допустил, что отбираться на ЧМ команде придется в лучшем случае через стыки. Итогами разговора Омаров остался недоволен.

Новый босс федерации планирует капитальную реформу управления. Свои посты в КФФ оставили несколько значимых функционеров. В их числе Кайсар Бекенов – он якобы может вернуться на пост исполнительного директора «Астаны» – и руководитель департамента сборных Гани Кайназаров, также проработавший в федерации всего месяц. Кроме того, есть вероятность ухода вице-президента Рохуса Шоха.

Изменения ожидаются во всей вертикали казахстанского футбола, департаментах главной и молодежных сборных, а также в местной лиге. Как нам известно, КФФ теряет автономность, а влияние на федерацию казахстанских властей, напротив, растет. Источники связывают расставание с Черчесовым в том числе с этими глобальными переменами», – написал Sport24.