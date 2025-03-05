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  • Вслед за Англией в еще одной стране изъявили желание пригласить Аршавина-тренера

Вслед за Англией в еще одной стране изъявили желание пригласить Аршавина-тренера

Вчера, 10:30
2

Казахстанская футбольная общественность отреагировала на получение Андреем Аршавиным тренерской лицензии.

«Хорошая новость, не правда ли? К чему мы это? А к тому, что неплохо было бы в будущем увидеть Андрея Сергеевича в качестве главного тренера алматинского «Кайрата».

Больше чем уверенны, что он справился бы, ведь все помнят, как сам Аршавин, будучи игроком «Кайрата», видел поле на 360 градусов и давал дельные советы молодым игрокам, участвуя тем самым в росте их мастерства», – написал один из крупнейших казахстанских футбольных телеграм-каналов.

  • Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита», курируя молодежное направление.
  • Функционер заявлял об амбициях стать президентом «Зенита».
  • Аршавин также работает на «Матч ТВ» экспертом.

Реакция фанатов «Арсенала» на получение Аршавиным тренерской лицензии: они ждут Андрея обратно

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Источник: телеграм-канал «Тотальный футбол KZ»
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
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Комментарии (2)
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Каратель помойников
1741161376
Никого он тренировать не будет,ему больше нравится на срач тв гнусить
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Иван Петров 1986
1741163536
Губу раскатали. Ему тут прекрасно. Тренировать он будет, если только газпром развалится.
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