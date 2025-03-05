Вслед за Англией в еще одной стране изъявили желание пригласить Аршавина-тренера

Казахстанская футбольная общественность отреагировала на получение Андреем Аршавиным тренерской лицензии.
«Хорошая новость, не правда ли? К чему мы это? А к тому, что неплохо было бы в будущем увидеть Андрея Сергеевича в качестве главного тренера алматинского «Кайрата».
Больше чем уверенны, что он справился бы, ведь все помнят, как сам Аршавин, будучи игроком «Кайрата», видел поле на 360 градусов и давал дельные советы молодым игрокам, участвуя тем самым в росте их мастерства», – написал один из крупнейших казахстанских футбольных телеграм-каналов.
- Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита», курируя молодежное направление.
- Функционер заявлял об амбициях стать президентом «Зенита».
- Аршавин также работает на «Матч ТВ» экспертом.
Реакция фанатов «Арсенала» на получение Аршавиным тренерской лицензии: они ждут Андрея обратно
Источник: телеграм-канал «Тотальный футбол KZ»