Вслед за Англией в еще одной стране изъявили желание пригласить Аршавина-тренера

Казахстанская футбольная общественность отреагировала на получение Андреем Аршавиным тренерской лицензии.

«Хорошая новость, не правда ли? К чему мы это? А к тому, что неплохо было бы в будущем увидеть Андрея Сергеевича в качестве главного тренера алматинского «Кайрата».

Больше чем уверенны, что он справился бы, ведь все помнят, как сам Аршавин, будучи игроком «Кайрата», видел поле на 360 градусов и давал дельные советы молодым игрокам, участвуя тем самым в росте их мастерства», – написал один из крупнейших казахстанских футбольных телеграм-каналов.

Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита», курируя молодежное направление.

Функционер заявлял об амбициях стать президентом «Зенита».

Аршавин также работает на «Матч ТВ» экспертом.

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