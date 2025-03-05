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  • Реакция фанатов «Арсенала» на получение Аршавиным тренерской лицензии: они ждут Андрея обратно

Реакция фанатов «Арсенала» на получение Аршавиным тренерской лицензии: они ждут Андрея обратно

Вчера, 09:47
1

Английские болельщики не оставили без внимания получение тренерской лицензии экс-игроком «Арсенала» Андреем Аршавиным.

Комментарии британцев изучил ведущий «Матч ТВ» Тимур Журавель.

«В Англии продолжают внимательно следить за соцсетями Аршавина. Вот Daily Mail отмониторила, как Сергеич похвастался тренерской лицензией. В заметке журналисты не поленились прочитать все комменты под фоткой.

Забавно, что в Mail отметили оправу очков и почему-то джинсы. А самые интересные комменты связаны с тем, что Аршавин, по мнению англичан, сейчас выглядит моложе, чем когда играл в «Арсенале».

И самое смешное, что, впечатлившись внешним видом Аршавина, болелы требует поставить его в атаку «Арсенала» прямо сейчас. Впрочем, вспоминая, как недавно Аршавин забивал в ворота журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова в Абу-Даби, я готов воспринять эту требование без иронии», – написал Журавель.

  • Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита», курируя молодежное направление.
  • Функционер заявлял об амбициях стать президентом «Зенита».
  • Аршавин также работает на «Матч ТВ» экспертом.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей
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Комментарии (1)
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7:1
1741157434
на пару с фабрегасом остановят ливерпуль)
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