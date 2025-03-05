Реакция фанатов «Арсенала» на получение Аршавиным тренерской лицензии: они ждут Андрея обратно

Английские болельщики не оставили без внимания получение тренерской лицензии экс-игроком «Арсенала» Андреем Аршавиным.

Комментарии британцев изучил ведущий «Матч ТВ» Тимур Журавель.

«В Англии продолжают внимательно следить за соцсетями Аршавина. Вот Daily Mail отмониторила, как Сергеич похвастался тренерской лицензией. В заметке журналисты не поленились прочитать все комменты под фоткой.

Забавно, что в Mail отметили оправу очков и почему-то джинсы. А самые интересные комменты связаны с тем, что Аршавин, по мнению англичан, сейчас выглядит моложе, чем когда играл в «Арсенале».

И самое смешное, что, впечатлившись внешним видом Аршавина, болелы требует поставить его в атаку «Арсенала» прямо сейчас. Впрочем, вспоминая, как недавно Аршавин забивал в ворота журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова в Абу-Даби, я готов воспринять эту требование без иронии», – написал Журавель.