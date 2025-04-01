В Казахстане легионеров устраивают охранниками, инкассаторами, нефтяниками, чтобы обходить закон

Журналист Владимир Жарков рассказал, как клубы КПЛ обходят закон о запрете бюджетного обслуживания контрактов легионеров.

«Министерство туризма и спорта РК обязало все клубы КПЛ до пятого апреля предоставить доказательства оплаты услуг легионеров из внебюджетных источников. В противном случае иностранцы не будут допущены к матчам четвeртого тура Премьер-лиги, который как раз стартует 5-го числа.

Однако, по нашим данным, далеко не везде есть документы, подтверждающие наличие дополнительных источников финансирования. В связи с этим кое-где клубное руководство пошло на хитрости, граничащие с мошенничеством – устроило своих варягов в штат коммерческих фирм.

К примеру, узбекские легионеры «Турана» дружно пошли работать охранниками в один из ЧОПов Туркестана. В ФК «Атырау» не стали ничего придумывать оригинального и устроили своих варягов в предприятия нефтегазового сектора. А вот африканцы «Кызылжара» теперь числятся инкассаторами одного из частных банков – ну, хоть там они смогут вживую увидеть деньги.

Понятно, что трудоустройство это фиктивное – с целью показать, что у клубов, сидящих на государственной игле, есть дополнительный доход, позволяющий содержать дорогостоящих легов.

Но вот если в Министерстве не ограничатся формальным подходом к исполнению закона, а решат провести проверку данных – что тогда? Живо представляю себе реакцию главы ведомства Ербола Мырзабосынова, если он увидит ивуарийских петропавловцев Абдула Туре и Мишеля Као с мешками наличностью в руках», – написал Жарков.