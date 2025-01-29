Кудряшов высказался об увольнении Черчесова из сборной Казахстана

Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов назвал причину отставки главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
«Понятно, что для тренера и руководства самое главное – результат. К сожалению, со Станиславом Саламовичем очень многое не получилось.
Я не могу точно утверждать, что там произошло, так как я не находился в команде, но я думаю, не последнюю роль сыграло то, что у Станислава Саламовича поменялся тренерский штаб.
Из-за этого далеко не все у него получилось в сборной Казахстана», – сказал Кудряшов.
- Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года.
- Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.
- Сообщалось, что в назначении российского тренера заинтересован «Персеполис».