Кудряшов высказался об увольнении Черчесова из сборной Казахстана

Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов назвал причину отставки главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Понятно, что для тренера и руководства самое главное – результат. К сожалению, со Станиславом Саламовичем очень многое не получилось.

Я не могу точно утверждать, что там произошло, так как я не находился в команде, но я думаю, не последнюю роль сыграло то, что у Станислава Саламовича поменялся тренерский штаб.

Из-за этого далеко не все у него получилось в сборной Казахстана», – сказал Кудряшов.