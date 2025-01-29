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  • Кудряшов высказался об увольнении Черчесова из сборной Казахстана

Кудряшов высказался об увольнении Черчесова из сборной Казахстана

Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов назвал причину отставки главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Понятно, что для тренера и руководства самое главное – результат. К сожалению, со Станиславом Саламовичем очень многое не получилось.

Я не могу точно утверждать, что там произошло, так как я не находился в команде, но я думаю, не последнюю роль сыграло то, что у Станислава Саламовича поменялся тренерский штаб.

Из-за этого далеко не все у него получилось в сборной Казахстана», – сказал Кудряшов.

  • Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.
  • Сообщалось, что в назначении российского тренера заинтересован «Персеполис».

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Источник: телеграм-канал Федора Кудряшова

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