Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Владелец «Кайрата» высказался о неудавшемся трансфере Дзюбы

Владелец «Кайрата» высказался о неудавшемся трансфере Дзюбы

Вчера, 22:13

Кайрат Боранбаев, владелец «Кайрата», не стал отрицать, что хотел пригласить российского нападающего Артема Дзюбу.

– В начале года вы рассказали, что хотели подписать Дзюбу с прицелом на ЛЧ. Как вы думаете, он бы вам помог?

– Футбол не знает сослагательного наклонения. У нас есть те ребята, которые заслуженно играют в «Кайрате», и я горжусь ими. Они доказали, что могут бороться даже против самых звездных соперников.

  • «Кайрат» впервые выступает на общем этапе Лиги чемпионов.
  • После двух туров казахстанцы идут на последнем месте.
  • Дзюба в «Акроне» до лета.

Еще по теме:
Хаби Алонсо прояснил ситуацию с Вальверде
Зайнутдинов лишился статуса самого популярного футболиста Казахстана 1
Болельщик «Кайрата» обменял BMW на билет на матч с «Реалом» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Акрон Кайрат Дзюба Артем
