Владелец «Кайрата» высказался о неудавшемся трансфере Дзюбы

Кайрат Боранбаев, владелец «Кайрата», не стал отрицать, что хотел пригласить российского нападающего Артема Дзюбу.

– В начале года вы рассказали, что хотели подписать Дзюбу с прицелом на ЛЧ. Как вы думаете, он бы вам помог?

– Футбол не знает сослагательного наклонения. У нас есть те ребята, которые заслуженно играют в «Кайрате», и я горжусь ими. Они доказали, что могут бороться даже против самых звездных соперников.