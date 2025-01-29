Черданцев считает, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по двум причинам

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев проанализировал отставку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
«Уход Черчесова связан со сменой руководства федерации. В таких организациях роль личности руководителя имеет больший вес, чем в более футбольных странах. Его приглашал один человек, потом появился другой.
Плюс Саламыча не особо там приняли. Еще до череды поражений возникла провокация с журналистом и казахским языком. Сразу было понятно, что будет тяжело.
Если нет поддержки со стороны общественности и федерации, то работать сложно. Когда поменялся руководитель, стало понятно, что при первой возможности произойдет смена тренера.
Уровень квалификации Черчесова у меня не вызывает сомнений. Четвертьфинал чемпионата мира [со сборной России] никто не перечеркнeт работой в сборной, которая никогда никуда не квалифицировалась. Тем более у них есть проблемы с составом.
Несколько матчей не влияют на репутацию. Титулы в Европе и успехи со сборной России весомее, чем локальная неудача в стране, где было сложно работать. Человек стал заложником обстоятельств, и на его уровень это никак не влияет», – сказал Черданцев.
- Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года.
- Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.
- Сообщалось, что в назначении российского тренера заинтересован «Персеполис».