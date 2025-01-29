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  • Черданцев считает, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по двум причинам

Черданцев считает, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по двум причинам

29 января 2025, 20:00
5

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев проанализировал отставку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Уход Черчесова связан со сменой руководства федерации. В таких организациях роль личности руководителя имеет больший вес, чем в более футбольных странах. Его приглашал один человек, потом появился другой.

Плюс Саламыча не особо там приняли. Еще до череды поражений возникла провокация с журналистом и казахским языком. Сразу было понятно, что будет тяжело.

Если нет поддержки со стороны общественности и федерации, то работать сложно. Когда поменялся руководитель, стало понятно, что при первой возможности произойдет смена тренера.

Уровень квалификации Черчесова у меня не вызывает сомнений. Четвертьфинал чемпионата мира [со сборной России] никто не перечеркнeт работой в сборной, которая никогда никуда не квалифицировалась. Тем более у них есть проблемы с составом.

Несколько матчей не влияют на репутацию. Титулы в Европе и успехи со сборной России весомее, чем локальная неудача в стране, где было сложно работать. Человек стал заложником обстоятельств, и на его уровень это никак не влияет», – сказал Черданцев.

  • Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.
  • Сообщалось, что в назначении российского тренера заинтересован «Персеполис».

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Источник: «Матч ТВ»
Казахстан. Премьер-лига Казахстан Черчесов Станислав Черданцев Георгий
Комментарии (5)
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Александр-Каратеев-yandex
1738170815
Первопричина-это 0:15 - вот и всё.
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Александр.Т.
1738171418
За результат его уволили то есть за отсутствия результата
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Тинез Розоп
1738173291
Уровень квалификации 0:15. Статист…
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ss21
1738174900
По-моему кроме Черданцева все знают причину. Вот если бы Казахи вынесли допустим сборную Испании....
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mutabor0992
1738177966
По двум причинам...Хам и быдлота!!!
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